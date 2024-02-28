В Украине активизировались мошенники: как злоумышленники "арендуют" аккаунты в соцсетях

‚В Украине мошенники могут предлагать сдать в аренду не только страницу в социальных сетях, но и аккаунты на других интернет-ресурсах. Речь идет, например, на сайте OLX.

Такой "арендатор" просит разместить от имени владельца аккаунта объявление о продаже товара, но для общения по товару просит указывать мошеннический номер телефона и уточнять все детали через Viber. Об этом предупредили эксперты Бесплатной юридической помощи

Как работает схема?

Потенциальные покупатели, пишущие на Viber, посылают мошеннику подписку за товар, который потом не получают.

Таким образом, мошенники реализуют схему мошенничества от чужого имени. Владелец аккаунта не только теряет аккаунт и не получает деньги за его использование, но фактически становится соучастником мошенничества, хотя и бессознательно. В то же время потенциальные покупатели теряют деньги, подписавшиеся на товар.

Как уберечься

Не соглашайтесь на предложения сдать аккаунт в аренду.

Сообщайте о любых подозрительных ситуациях администрации сайта.

Обсуждайте детали сделки исключительно в чате торговой площадки или используйте ее приложение!

Как сообщал OBOZ.UА, правоохранительные органы США, Великобритании и ЕС раскрыли глобальную сеть хакеров-требователей, среди участников были украинцы и россияне. В частности, удалось остановить активность международной группировки хакеров LockBit.

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