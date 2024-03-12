В НБУ рассказали, какие переводы обязаны блокировать банки: следует знать всем

В Украине банки обязаны блокировать переводы, если они заметили признаки уголовного правонарушения. Например, если операция проходит с участием счета, который могут использовать мошенники. Также банк может остановить любую операцию, которая будет казаться подозрительной.

"Банк имеет право остановить операцию, если она подозревается. Также банк обязан остановить операцию, если имеет подозрение, что она имеет признаки уголовного правонарушения. Специально уполномоченный орган может принять решение об остановке расходных операций на срок до семи рабочих дней", – говорится в разъяснении НБУ,

В то же время, если вы ошибочно перевели средства, вы имеете право самостоятельно попросить банк остановить операцию. Для этого придется письменно обращаться в банк.

"Отправьте письменное обращение в банк и укажите все детали. Дождитесь, пока банк установит обстоятельства. Если банк не возвращает средства, обращайтесь в Национальный банк. В некоторых случаях, чтобы вернуть средства, которые были отправлены по неправильным реквизитам по вине банка, нужно будет обращаться в суд", – отмечают в НБУ.

Когда банк проведет дополнительную проверку и может приостановить перевод:

платежи и переводы от 400 тыс. грн. Если вы собираетесь сделать большой перевод, приготовьтесь к вопросам со стороны банка;

если вы переводите или получаете деньги в РФ (или контрагент имеет связи с РФ или с другими государствами, не выполняющими международные соглашения, среди них, например, Иран);

вы проводите операции с РЕР (или являетесь РЕР);

переводите деньги за границу;

проводите операцию с наличными деньгами.

Как ранее писал OBOZ.UA, ПриватБанк имеет право снять со счета клиента до 50% от заработка. Это касается тех случаев, когда украинец взял кредит у банка и вовремя его не погасил.

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