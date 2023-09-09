В Минсоце рассказали, кому перестанут выплачивать пенсии

В Украине в первом чтении принят законопроект №9453, который среди прочего предполагает прекращение выплат и отказ в назначении пенсий тех, кто открыто поддержал агрессию РФ. Речь идет об украинцах, которые после 2014-го работали в органах власти, вооруженных структурах в РФ, на оккупированных территориях Украины.

Видео дня

Об этом в эфире "Суспільне Одеса" рассказала первая замминистра соцполитики Дария Марчак. "Если человек откровенно вел подрывную деятельность против Украины, работал в государственных органах России, вооруженных формированиях России или на территории ОРДЛО после начала российской агрессии – мы не будем платить такому человеку пенсию, не будем тратить средства наших налогоплательщиков, чтобы платить пенсию тем, кто поддерживал агрессора", - пояснила она.

В этом же законопроекте также предусмотрено, что стаж украинцев, который они получили в любой стране, в том числе РФ, будет учитываться при начислении пенсии. Кроме того в документе предусмотрели возможность забирать пенсию назад в бюджет в том случае, если ее не снимали со счета в течение 6 месяцев.

"Эти нормы уже работают длительное время. Если мы видим, что на счету пенсионера за шесть месяцев нет движения средств...осуществляется прекращения начисления пенсии до того момента, пока пенсионер не появится и не скажет, что он жив, что с ним все хорошо", – пояснила она.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как происходит арест банковских счетов украинцев. Новые правила вступили в силу 6 мая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!