В магазинах резко изменили цены: сколько стоит популярный овощ

Цены на морковь в Украине резко упали. Супермаркеты 2 августа продавали ее в среднем по 27,22 грн/кг, что сразу на 22,54 грн меньше среднемесячной цены июля в 49,76 грн. И это при том, что с начала августа в то время прошло меньше 2 полных суток.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов морковь стоит (за 1 кг):

Metro – 24,86 грн;

Megamarket – 36,9 грн;

Varus – 19,9 грн.

Подешевела и молодая морковь. Ее цена упала на 23,46 грн/кг – со средних 47,41 грн до 23,95 грн. В супермаркетах овощ продают по (за 1 кг):

Novus – 25,99 грн;

Auchan – 21,9 грн.

Фермерам приходится снижать цену

По словам аналитиков EastFruit, производители вынуждены снижать цены на морковь. Прежде всего из-за низкого спроса на овощ.

Кроме того, отмечается, уборка урожая в настоящее время пребывает в активном состоянии. Соответственно, на рынке моркови становится больше, что при небольшом спросе провоцирует снижение цены на нее.

"Предложение моркови на рынке на данный момент заметно больше, чем в прошлом году, что обусловлено ростом производства данного корнеплода. Стоит отметить, что на данный момент морковь в украинских хозяйствах уже в среднем на 22% дешевле, чем в аналогичный прошлогодний период", – говорится в сообщении.

Что будет дальше

Сложившаяся ситуация, отмечают аналитики, может привести к тому, что в дальнейшем морковь подешевеет еще сильнее. Что, отмечается, признают сами фермеры.

"Украинские фермеры вынуждены и далее снижать отпускные цены на морковь в условиях роста предложения и невысокого спроса. При этом игроки рынка не исключают дальнейшего ценового снижения в данном сегменте, если темпы сбыта этой продукции не ускорятся", – констатируют авторы материала.

Как сообщал OBOZREVATEL, значительно подешевел и лук. К примеру, килограмм молодого репчатого лука по состоянию на 2 августа стоил в среднем 20,6 грн, что сразу на 12,55 грн меньше по сравнению со средними июльскими ценами.

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