В ЕС готовятся возвращать украинцев домой: когда отменят временную защиту

Совет Европейского Союза (ЕС) согласовал общие рамки для обеспечения устойчивого возвращения украинских беженцев домой и их дальнейшей реинтеграции. Это свидетельствует о том, что Европа постепенно готовится к отмене статуса временной защиты для украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС. Причем украинцы, получившие убежище от войны, смогут на законных основаниях находиться в Евросоюзе как минимум до марта 2027 года.

Что это означает?

Рекомендация Совета ЕС положит начало скоординированному подходу на тот случай, когда условия в Украине будут способствовать постепенной отмене статуса временной защиты беженцев от навязанной Россией войны. В частности, она предусматривает :

постепенный переход к другим статусам проживания для тех, кто будет иметь право на это;

меры по обеспечению информирования перемещенных лиц;

меры по обеспечению координации, мониторинга и обмена информацией между государствами-членами и Украиной.

Кааре Дибвад Бек, министр иммиграции и интеграции Дании, которая сейчас председательствует в ЕС, назвал это вынужденным шагом. Впрочем, он напомнил о непрерывных и неоправданных атаках России на Украину и подчеркнул, что солидарность ЕС с украинским народом остается непоколебимой.

"Здравым смыслом является подготовка ко дню, когда ситуация позволит украинскому народу вернуться домой, чтобы помочь в восстановлении своей страны. Скоординированный подход к переходу от статуса временной защиты отвечает наилучшим интересам тех, кто был вынужден покинуть свою страну. Мы хотим обеспечить, чтобы возвращение в Украину происходило постепенно и с акцентом на постоянную реинтеграцию в громады", – сказал чиновник.

Что будет, когда отменят временную защиту

Разрешение на проживание. Государства ЕС призывают предлагать украинским беженцам переходить на национальные разрешения на проживание. Они могут быть выданы для трудоустройства, обучения, образования или по семейным обстоятельствам.

Другой статус. Украинцы, которые имеют временную защиту, смогут также подавать заявки на другие виды статусов в соответствии с законодательством ЕС (например, для высококвалифицированной работы). Однако важно помнить, что одновременно пользоваться временной защитой и иметь другой статус невозможно.

Ознакомительные визиты. Чтобы помочь украинцам подготовиться к возвращению домой, страны ЕС могут позволить им совершать кратковременные ознакомительные поездки в Украину, условия которых будут согласовываться между странами ЕС.

Программы добровольного возвращения. Страны-члены ЕС должны создать программы для тех, кто хочет добровольно вернуться в Украину. Такие программы будут действовать ограниченное время, а их условия будут согласовываться с украинскими властями и другими странами ЕС.

Сохранение прав. Украинцы, которые зарегистрируются в программах добровольного возвращения, смогут временно сохранять свои права, которые они имели благодаря временной защите (например, доступ к жилью, медицинским услугам, обучению).

Предоставление информации. Страны ЕС должны информировать украинских беженцев об их возможностях: как получить другой правовой статус, как это повлияет на их права и льготы, а также о программах поддержки для возвращения.

Информационные кампании. Планируется создать информационные системы и кампании, особенно по программам добровольного возвращения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Чехии предложили пересмотреть разрешения на проживание для всех украинских беженцев – остаться смогут только те, кто работает на непопулярных среди чехов работах. Этот вопрос становится для местных политсил одним из центральных в избирательной кампании.

