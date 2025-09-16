В ЕС готовятся возвращать украинцев домой: когда отменят временную защиту
Совет Европейского Союза (ЕС) согласовал общие рамки для обеспечения устойчивого возвращения украинских беженцев домой и их дальнейшей реинтеграции. Это свидетельствует о том, что Европа постепенно готовится к отмене статуса временной защиты для украинцев.
Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС. Причем украинцы, получившие убежище от войны, смогут на законных основаниях находиться в Евросоюзе как минимум до марта 2027 года.
Что это означает?
Рекомендация Совета ЕС положит начало скоординированному подходу на тот случай, когда условия в Украине будут способствовать постепенной отмене статуса временной защиты беженцев от навязанной Россией войны. В частности, она предусматривает :
- постепенный переход к другим статусам проживания для тех, кто будет иметь право на это;
- меры по обеспечению информирования перемещенных лиц;
- меры по обеспечению координации, мониторинга и обмена информацией между государствами-членами и Украиной.
Кааре Дибвад Бек, министр иммиграции и интеграции Дании, которая сейчас председательствует в ЕС, назвал это вынужденным шагом. Впрочем, он напомнил о непрерывных и неоправданных атаках России на Украину и подчеркнул, что солидарность ЕС с украинским народом остается непоколебимой.
"Здравым смыслом является подготовка ко дню, когда ситуация позволит украинскому народу вернуться домой, чтобы помочь в восстановлении своей страны. Скоординированный подход к переходу от статуса временной защиты отвечает наилучшим интересам тех, кто был вынужден покинуть свою страну. Мы хотим обеспечить, чтобы возвращение в Украину происходило постепенно и с акцентом на постоянную реинтеграцию в громады", – сказал чиновник.
Что будет, когда отменят временную защиту
- Разрешение на проживание. Государства ЕС призывают предлагать украинским беженцам переходить на национальные разрешения на проживание. Они могут быть выданы для трудоустройства, обучения, образования или по семейным обстоятельствам.
- Другой статус. Украинцы, которые имеют временную защиту, смогут также подавать заявки на другие виды статусов в соответствии с законодательством ЕС (например, для высококвалифицированной работы). Однако важно помнить, что одновременно пользоваться временной защитой и иметь другой статус невозможно.
- Ознакомительные визиты. Чтобы помочь украинцам подготовиться к возвращению домой, страны ЕС могут позволить им совершать кратковременные ознакомительные поездки в Украину, условия которых будут согласовываться между странами ЕС.
- Программы добровольного возвращения. Страны-члены ЕС должны создать программы для тех, кто хочет добровольно вернуться в Украину. Такие программы будут действовать ограниченное время, а их условия будут согласовываться с украинскими властями и другими странами ЕС.
- Сохранение прав. Украинцы, которые зарегистрируются в программах добровольного возвращения, смогут временно сохранять свои права, которые они имели благодаря временной защите (например, доступ к жилью, медицинским услугам, обучению).
- Предоставление информации. Страны ЕС должны информировать украинских беженцев об их возможностях: как получить другой правовой статус, как это повлияет на их права и льготы, а также о программах поддержки для возвращения.
- Информационные кампании. Планируется создать информационные системы и кампании, особенно по программам добровольного возвращения.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в Чехии предложили пересмотреть разрешения на проживание для всех украинских беженцев – остаться смогут только те, кто работает на непопулярных среди чехов работах. Этот вопрос становится для местных политсил одним из центральных в избирательной кампании.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!