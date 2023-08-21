В двух крупных городах Украины раздают бесплатные продукты: кто и как может получить

В двух городах Украины граждане, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны, могут подать заявку на получение гуманитарной помощи. Речь идет о бесплатных продуктовых наборах в Днепре и Кропивницком.

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Помощь предоставляют благотворительные организации "Родинний світ" (Днепр) и "Планета" (Кропивницкий). Также в наборы гуманитарной помощи могут входить предметы гигиены, одежда, обуви посуды и т.д. Помощь предоставляют таким категориям украинцев:

Днепр – внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые зарегистрированы и проживают в Днепре и оказались в затруднительном положении и/или относятся к уязвимым категориям: потеря работы, многодетная семья, одинокая мать/отец и т.д.

Кропивницкий – переселенцы, прибывшие из зоны активных боевых действий или временно оккупированной территории, зарегистрированные в г. Кропивницкий. Здесь поддержка предоставляется единовременно.

Что нужно для получения помощи в Днепре

Для того чтобы получить поддержку, необходимо заполнить онлайн анкету на получение помощи. В онлайн форме следует отметить:

ФИО;

контактный номер телефона и e-mail;

населенный пункт, из приехали ВПЛ;

фактический адрес проживания в г. Днепр;

наличие детей;

какая именно помощь нужна (еда, гигиенический набор и т.п.)

При получении помощи с собой необходимо иметь: паспорт или ID карточку, индивидуальный налоговый номер (РНОКПП), свидетельство о рождении ребенка (оригинал), справку переселенца (распечатанную, если получена через Дію).

Как получить помощь в Кропивницком

Нужно заполнить и отправить запрос по ссылке . В форме следует указать такую информацию:

индивидуальный налоговый номер и данные паспорта или ID;

ФИО и дата рождения;

контактный номер телефона

место, откуда прибыли;

что именно нужно;

количество детей в семье.

Календарь (дата и время) в анкете выбирать не нужно, этот функционал не работает. Форма регистрации заполняется каждого члена семьи в отдельности.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые пенсионеры в Украине могут получить дополнительные средства от ООН. Однако это касается только отдельных категорий украинцев.

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