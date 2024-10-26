"Укрзалізниця" предупредила пассажиров: как перевод часов повлияет на расписание движения

В Украине 27 октября в 04:00 необходимо перевести часы на 1 час назад. С этого момента все поезда будут курсировать по указанному в билетах времени уже с учетом перевода.

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"Дружно переводим стрелки часов на 1 час назад - и быстренько под одеяло, чтобы поспать еще час. Современные гаджеты переводят стрелки автоматически. А о механических часах придется позаботиться самим. И не опоздайте на поезд. Ведь в воскресенье все поезда курсируют уже по новому времени". , который и указан в билетах", - объяснили в "Укрзалізниці".

Украина перейдет на зимнее время (т.е. на час "обратно") в ночь на воскресенье, 27 октября. Согласно законопроекту №4201, принятому Верховной Радой, перевод часов на летнее время после этого уже не будет – однако документ до сих пор не подписал президент Владимир Зеленский.

Украина перейдет на зимнее время (т.е. на час "обратно") в ночь на воскресенье, 27 октября. Согласно законопроекту №4201, принятому Верховной Радой, перевод часов на летнее время после этого уже не будет – однако документ до сих пор не подписал президент Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 27 октября 2024 года в 04:00 нужно перевести на один час назад – на 03:00, что даст всем дополнительное время сна.

– О том, как узнать точное время в интернете, с помощью мобильного и стационарного телефонов – читайте по ссылке.

– Переход на зимнее время может вызвать у многих людей дискомфорт и нарушение сна. Однако благодаря правильному подходу можно свести к минимуму негативные последствия.

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