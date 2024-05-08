"Укрзалізниця" пострадала от атаки РФ: один из популярных поездов ограничили, пассажиров приходится пересаживать на автобусы

"Укрзалізниця" пострадала из-за атаки РФ. В результате вражеских ударов повреждена железнодорожная инфраструктура в Херсоне, в частности колеи и вокзал города.

"В настоящее время движение поезда №121/122 Киев – Херсон – Киев железнодорожники временно ограничили Николаев. Оттуда пассажиров в Херсон и обратно будут везти автобусами. Сейчас все 99 пассажиров в безопасности", – говорится в сообщении "Укрзализныци".

Остальные поезда продолжают движение по графику. Напомним, в ночь на 8 мая Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры в шести областях, однако также пострадали и другие объекты.

РФ также наносила удары по энергетике

В Министерстве энергетики уточнили: всего были атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

"Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией. Враг хочет лишить нас возможности достаточно производить и передавать электроэнергию", – говорится в сообщении.

В Минэнерго в очередной раз обратились к украинцам с просьбой бережно использовать электроэнергию. Следует сократить потребление электроэнергии утром и вечером.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время поезд №761/762, совершавший рейсы по популярному маршруту между Киевом и Одессой, больше не будет курсировать. Дело в том, что оно было временным, и его движение планировалось только на 3-5 мая.

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