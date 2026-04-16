Украл через благотворительный фонд почти 80 млн грн: Интерпол задержал в ЕС экс-заместителя Садового

В Австрии задержали бывшего заместителя городского головы Львова Геннадия Васькива. Интерпол задержал его по обвинению в хищении эстонской помощи через собственный благотворительный фонд, а украинские правоохранители уже готовят ходатайство о его экстрадиции.

Об этом сообщил эстонский кинорежиссер и бывший член эстонской благотворительной организации MTÜ Slava Ukraini Ильмар Рааг. Информацию подтвердили украинские медиа, ссылаясь на Офис генерального прокурора.

Что известно о задержании

45-летний Геннадий Васькив был задержан в марте 2026 года .

. Задержание произошло после прибытия его прибытия в Австрию из США.

30 марта Министерство юстиции продало в суд ходатайство о выдаче его из Австрии, приобщив к делу переводчика с немецкого – в случае его возвращения, по решению суда, его должны арестовать.

"Интересно, почему Васькив вернулся из США? Якобы, за этим стояла схема приманки ГБР, по которой австриец обещал Васькиву какую-то работу", – пишет Рааг.

Как действовала схема Васькива

Геннадия Васькива обвиняют в использовании благотворительных пожертвований с целью получения прибыли, совершенные во время военного положения в особо крупном размере (ч. 3 ст. 201-2), отмывании имущества (ч. 2 ст. 209) и подделке документов (ч. 2 ст. 358 УКУ). Но во время досудебного расследования он выехал за границу под видом перевозки гуманитарки и не вернулся.

Скандал, из-за которого началось расследование, вспыхнул в апреле 2023 года с того, что депутата эстонского парламента и главу благотворительной организации MTÜ Slava Ukraini Иоганну-Марию Лехтме обвинили в растрате 1,5 млн евро, которые фонд перевел львовской компании IC Construction. Оказалось, что компания принадлежит родственникам Васькива:

экс-заместитель мэра Львова вместе с сообщником создали ее в 2021 году, указав учредителем давнего знакомого Александра Чернова;

после начала полномасштабного вторжения со счетов фирмы сняли деньги, после чего Васькив занимался ею самостоятельно;

в декабре 2022 года в бенефициары компании завели Марту Люту, жену брата чиновника.

Кроме того, в марте 2022 года Геннадий Васькив создал благотворительный фонд "Все для Победы", который в мае заключил меморандум о партнерстве с MTÜ Slava Ukraini. В августе Васькив решил присвоить пожертвования эстонский благотворителей.

Средства выводились на счета IC Construction через схему с закупкой самосогревающих продуктовых наборов по завышенным ценам. Следствие считает, что таким образом, с сентября 2022 года по март 2023-го было украдено 1,55 млн евро (более 59 млн грн по актуальному курсу).

Также через схему с завышением стоимости товаров могло быть присвоено более 18 млн грн. Также Геннадия Васькива подозревают в присвоении 772 тыс. грн от Европейского инвестиционного банка.

