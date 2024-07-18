Украинцы жалуются на валюту от ПриватБанка: какие купюры выдают в отделении

Клиент ПриватБанка пожаловался на выдачу старых купюр вместо новых в отделении, после чего банк пообещал провести проверку и разобраться в ситуации. А также отметил, что банк выдает только валюту, отвечающую требованиям Национального банка Украины (НБУ).

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Об этом стало известно из жалобы клиента на специализированном форуме Минфина. "Заказал валюту на отделение, прямо передо мной в кассу зашел неизвестный мужчина, кассир закрыла окно, сказала подождать. Однако я слышал весь их разговор. "2006 будете брать", "новые но с печатями тоже не будете брать?" и.т. д. После этого когда он ушел, касса открылась и с веской мне кассир предложила только старый хлам ", – говорится в сообщении.

Приватбанк оперативно отреагировал на жалобу клиента, пообещав провести проверку и разобраться в ситуации. Но отметил, что банк принимает и выдает только такую валюту, которая отвечает требованиям НБУ и считается платежной не только на территории Украины, но и в других странах соответственно признакам износа.

Если клиента не устраивает привезенную валюту, можно получить средства в гривне или перезаказать на другую дату. Если другие учреждения отказываются принять у клиента наличные деньги, опираясь на год, можно пожаловаться в Национальный банк.

Объяснение по поводу неприемлемых банкнот

В Украине существуют определенные правила приемки банкнот, которые могут влиять на их обращение. Согласно разъяснению Национального банка Украины (НБУ), банки, магазины и другие юридические лица не имеют права принимать банкноты гривны, что:

поврежденные огнем, водой, различными жидкостями или химикатами и т.п., площадь которых во время приемки и обработки может стать меньше 55% начальной площади банкноты;

площадь которых во время приемки и обработки может стать меньше 55% начальной площади банкноты; повреждение двух или большего количества банкнот привело к их склеиванию (спеканию), и предъявителю банкнот не рекомендуется самостоятельно нарушать целостность группы склеенных банкнот;

и предъявителю банкнот не рекомендуется самостоятельно нарушать целостность группы склеенных банкнот; загрязнены химическими и радиоактивными веществами, любыми токсичными органическими субстанциями, которые влияют или могут отрицательно влиять на здоровье человека.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, клиент ПриватБанка пожаловался, что после пополнения счета на Binance у него заблокировали все счета. Он сделал три перевода с карты на карточку (р2р), после чего банк решил завершить с ним отношения.

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