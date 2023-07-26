Украинцы рискуют купить тухлую рыбу: как не выбрать опасный продукт

В летнюю жару резко возрастают риски покупки испорченной рыбы. Чтобы не отравиться тухлым продуктом и не подхватить опасные болезни, рыбу советуют покупать только у легальных продавцов и требовать у них документы на товар, а также максимально быстро нести покупку домой.

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Об этом рассказали в Главном управлении Госпотребслужбы в Полтавской области. "Рыба неизвестного происхождения может содержать возбудителей инфекционных болезней, глистов, токсикохимические вещества. Самой большой опасностью является заболевание ботулизмом, которое может закончиться летально", – отметила главный специалист Госпотребслужбы Полтавщины Тамара Пастушенко.

Она подчеркнула: покупать рыбу можно только в местах санкционированной торговли. Это магазины, агропродовольственные рынки, где могут предоставить все документы о качестве товара.

В санитарной лаборатории центрального рынка Полтавы добавили: любая рыба – живая, вяленая, копченая – не может попасть на прилавки без целого ряда разрешений. "Вся рыба тщательно проверяется на сопровождающие документы, после этого идет органолептический осмотр. Живая рыба должна быть доставлена в бочках, которые отвечают санитарно-гигиеническим нормам. Потом дается санитарно-ветеринарное экспертное заключение и только после этого рыба реализуется", – рассказала заведующая лаборатории Виталина Копытько.

Именно это санитарно-ветеринарное заключение покупатель имеет требовать у любого продавца рыбы. Если документ не предоставляют или его подлинность вызывает сомнения, такую рыбу лучше не покупать.

Но даже если заключение в порядке, летом покупателям нужно быть особенно осторожными. В жару рыба и морепродукты очень быстро портятся.

"Если вы купили рыбу, желательно ее доставить домой в течение 30-40 минут. Несоблюдение температурного режима приведет к тому, что рыба будет портиться", – объяснила Копытько.

Кроме того, источником заражения может стать плохо приготовленная рыба. Поэтому нужно следить, чтобы продукт был полностью термически обработан.

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