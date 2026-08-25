Украинцы могут получать 650 грн в дополнение к пенсии: кто имеет право на надбавку

Украинские пенсионеры, имеющие статус участника боевых действий (УБД), имеют право на ежемесячную дополнительную финансовую поддержку от Пенсионного фонда Украины. Размер надбавки привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, и в 2026 году составляет 648 грн.

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Право на ежемесячные доплаты для участников боевых действий закреплено в ст. 115 Закона Украины № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Для назначения доплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд с пакетом документов.

Условия назначения и выплаты надбавки

Пожилые украинцы, имеющие официальный статус участника боевых действий и получающие пенсию по возрасту, имеют право на надбавку к пенсии в размере 25 % от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Она начисляется автоматически при оформлении пенсии по возрасту, а её сумма увеличивается вместе с пересмотром минимальной пенсии. В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц повысили до 2595 грн.

Общий размер выплат для этой категории лиц (с учётом всех доплат, повышений и индексаций) не может быть меньше 6197 грн. Если итоговая сумма ниже, государство назначает адресную помощь до этого уровня.

Льготы при выходе на пенсию и необходимые документы

Лица, имеющие статус УБД, имеют право на досрочный выход на заслуженный отдых:

мужчины: в 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа;

в при наличии не менее 25 лет страхового стажа; женщины: в 50 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа.

Таким образом, окончательная сумма пенсии рассчитывается индивидуально и зависит от стажа и официального денежного обеспечения.

Что нужно сделать пенсионеру

Для назначения пенсии необходимо обратиться в Пенсионный фонд с пакетом документов. В частности, необходимо предоставить:

паспорт;

ИНН;

удостоверение УБД;

военный билет;

справку об участии в обороне Украины;

трудовая книжка;

справку о денежном обеспечении.

Если пенсионер возвращается на военную службу, выплата ранее назначенной пенсии не прекращается.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2027 году правительство планирует перейти к новой пенсионной модели с базовой выплатой, страховой пенсией, профессиональными программами и накоплениями, а минимальную пенсию хотят повысить до 6–7 тыс. грн. Для накопительного уровня планируется автоматическая регистрация работников и государственное софинансирование: на каждый 1% взноса человека государство будет добавлять еще 1%.

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