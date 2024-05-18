Украинцы могут перейти на другой вид пенсии: что сделать, чтобы платили больше

В Украине те, кто имеет право на несколько пенсий (по возрасту, выслуге лет, по инвалидности, в связи с потерей кормильца) имеют возможность выбрать одну из них. При этом, если это выгодно, можно перейти с одного вида пенсий на другой.

Об этом сообщает одно из отделений Пенсионного фонда в Украине. Так, пенсионер, получающий пенсию за выслугу лет, после достижения им пенсионного возраста, может изменить вид выплаты.

"Лицам, которым назначена пенсия за выслугу лет, во время работы в должности, дающей право на эту пенсию, пенсия не выплачивается. Право на получение одновременно и пенсии, и заработной платы у них возникает только в случае, если после достижения пенсионного возраста им будет назначена пенсия по возрасту", – говорится в сообщении.

Перевод с одного вида пенсии на другой осуществляется со дня подачи заявления на основании документов о страховом стаже, заработной плате и других документов, находящихся во время перевода с одного вида пенсии на другой в пенсионном деле, а также дополнительных документов, полученных органами Пенсионного фонда.

Если пенсионер после назначения пенсии за выслугу лет не работал, расчет пенсии по возрасту будет производиться по материалам пенсионного дела, то есть фактически размер пенсии не изменится – изменится только его вид.

Если же пенсионер после назначения пенсии работал, то при переводе его на пенсию по возрасту по его желанию могут быть учтены стаж и заработок, приобретенные после назначения пенсии за выслугу лет, то есть увеличится коэффициент страхового стажа и индивидуальный коэффициент заработной платы.

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