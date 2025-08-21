Украинцы могут хорошо заработать, продав старые гривни: какие ценятся

Старые гривневые банкноты с дефектами могут принести ощутимый доход. Дело в том, что уникальные особенности этих купюр делают их интересными для коллекционеров, готовых платить за них тысячи гривен.

Видео дня

Так, бракованные 100 грн 2014 года купили за 5 500 грн. Как рассказал автор объявления:

Купюра не имеет элемента SPARK.

Это – композиция из стилизованных изображений фрагментов кристаллической решетки и растительного орнамента, обладающая кинетическим эффектом. При изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются постепенные переходы от золотистого цвета к нефритовому.

На банкноте виден след от чернил.

Какие гривни НБУ выводит из оборота

Тем временем, Национальный банк выводит из обращения 50 и 200 грн, выпущенные в 2003-2007 годах. Причина – намерение повысить качество наличности в обращении.

Как рассказали в самом Нацбанке, купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – образца 2014 года и последующих лет выпуска.

При этом подчеркивается: замена денег будет происходить постепенно – например, в процессе расчетов. А потому украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 гривен старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк планирует выпустить в августе новую монету – на 2 грн. А кроме того, набор из трех серебряных монет – по 10 грн каждая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!