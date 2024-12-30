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Украинцев не пускают через границу без транспорта: какие пункты пропуска закрыты для пешеходов

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
1,3 т.
Украинцев не пускают через границу без транспорта

В полдень 30 декабря на большинстве пунктов пропуска на украинской границе нет очередей транспорта. Там же, где они есть, скопление небольшое – 5-25 легковых авто. В то же время на многих пунктах пропускают только транспорт – пропуск пешеходов не осуществляется. Больше всего таких пунктов находится на границе с Польшей.

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Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины. Там отметили, что по состоянию на 12:00 скопление машин зафиксировано на пунктах пропуска:

  • "Устилуг" (граница с Польшей) – 25 легковых авто;
  • "Нижанковичи" (граница с Польшей) – 2 автобуса;
  • "Малый Березный" (граница со Словакией) – 10 легковых авто;
  • "Косино" (граница с Венгрией) – 5 легковых авто;
  • "Лужанка" (граница с Венгрией) – 15 легковых авто;
  • "Вилок" (граница с Венгрией) – 20 легковых авто.

Пешеходов не пропускают через границу

В то же время на многих пунктах пропуска не осуществляется пропуск через границу пешеходов. Так, на границе с Польшей это пункты:

  • "Ягодин" (также временно не осуществляется пропуск легковых авто);
  • "Устилуг";
  • "Угринов";
  • "Рава-Русская";
  • "Грушев";
  • "Краковец";
  • "Нижанковичи";
  • "Смильница".

На границе со Словакией – "Ужгород".

На границе с Венгрией – "Тиса".

На границе с Румынией – "Дьяково".

В целом же пропуск пешеходов через границу может не осуществляться по разным причинам, в частности:

  • ради обеспечения безопасности;
  • из-за проведения ремонтов и пр.
Какие очереди на границе Украины

Какие документы нужно иметь для пересечения границы с Румынией

В свою очередь, в Гостаможенной службе (ГТС) ранее сообщили, что для пересечения границы с Румынией украинцам нужно иметь при себе пакет документов. В частности:

  • Удостоверение личности/паспорт.
  • Действительное водительское удостоверение, соответствующее категории транспортного средства, которым он управляет.
  • Свидетельство о регистрации транспортного средства.
  • Справку о прохождении периодического технического обзора.

"Упомянутая национальная правовая норма действует на всей территории Румынии и распространяется на всех лиц в соответствии с положениями Конвенции о дорожном движении от 1968 г. (Венская конвенция). Таким образом, запрещается движение транспортных средств по дорогам общего пользования без периодического технического осмотра или с просроченным периодическим техническим осмотром", – объяснили в ГТС.

Как сообщал OBOZ.UA, в Госпогранслужбе ожидают существенный рост пассажиропотока ближе к Новому году. Что может привести к очередям на границе.

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