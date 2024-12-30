Украинцев не пускают через границу без транспорта: какие пункты пропуска закрыты для пешеходов
В полдень 30 декабря на большинстве пунктов пропуска на украинской границе нет очередей транспорта. Там же, где они есть, скопление небольшое – 5-25 легковых авто. В то же время на многих пунктах пропускают только транспорт – пропуск пешеходов не осуществляется. Больше всего таких пунктов находится на границе с Польшей.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины. Там отметили, что по состоянию на 12:00 скопление машин зафиксировано на пунктах пропуска:
- "Устилуг" (граница с Польшей) – 25 легковых авто;
- "Нижанковичи" (граница с Польшей) – 2 автобуса;
- "Малый Березный" (граница со Словакией) – 10 легковых авто;
- "Косино" (граница с Венгрией) – 5 легковых авто;
- "Лужанка" (граница с Венгрией) – 15 легковых авто;
- "Вилок" (граница с Венгрией) – 20 легковых авто.
Пешеходов не пропускают через границу
В то же время на многих пунктах пропуска не осуществляется пропуск через границу пешеходов. Так, на границе с Польшей это пункты:
- "Ягодин" (также временно не осуществляется пропуск легковых авто);
- "Устилуг";
- "Угринов";
- "Рава-Русская";
- "Грушев";
- "Краковец";
- "Нижанковичи";
- "Смильница".
На границе со Словакией – "Ужгород".
На границе с Венгрией – "Тиса".
На границе с Румынией – "Дьяково".
В целом же пропуск пешеходов через границу может не осуществляться по разным причинам, в частности:
- ради обеспечения безопасности;
- из-за проведения ремонтов и пр.
Какие документы нужно иметь для пересечения границы с Румынией
В свою очередь, в Гостаможенной службе (ГТС) ранее сообщили, что для пересечения границы с Румынией украинцам нужно иметь при себе пакет документов. В частности:
- Удостоверение личности/паспорт.
- Действительное водительское удостоверение, соответствующее категории транспортного средства, которым он управляет.
- Свидетельство о регистрации транспортного средства.
- Справку о прохождении периодического технического обзора.
"Упомянутая национальная правовая норма действует на всей территории Румынии и распространяется на всех лиц в соответствии с положениями Конвенции о дорожном движении от 1968 г. (Венская конвенция). Таким образом, запрещается движение транспортных средств по дорогам общего пользования без периодического технического осмотра или с просроченным периодическим техническим осмотром", – объяснили в ГТС.
Как сообщал OBOZ.UA, в Госпогранслужбе ожидают существенный рост пассажиропотока ближе к Новому году. Что может привести к очередям на границе.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!