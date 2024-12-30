Украинцев не пускают через границу без транспорта: какие пункты пропуска закрыты для пешеходов

В полдень 30 декабря на большинстве пунктов пропуска на украинской границе нет очередей транспорта. Там же, где они есть, скопление небольшое – 5-25 легковых авто. В то же время на многих пунктах пропускают только транспорт – пропуск пешеходов не осуществляется. Больше всего таких пунктов находится на границе с Польшей.

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Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины. Там отметили, что по состоянию на 12:00 скопление машин зафиксировано на пунктах пропуска:

"Устилуг" (граница с Польшей) – 25 легковых авто;

"Нижанковичи" (граница с Польшей) – 2 автобуса;

"Малый Березный" (граница со Словакией) – 10 легковых авто;

"Косино" (граница с Венгрией) – 5 легковых авто;

"Лужанка" (граница с Венгрией) – 15 легковых авто;

"Вилок" (граница с Венгрией) – 20 легковых авто.

Пешеходов не пропускают через границу

В то же время на многих пунктах пропуска не осуществляется пропуск через границу пешеходов. Так, на границе с Польшей это пункты:

"Ягодин" (также временно не осуществляется пропуск легковых авто);

"Устилуг";

"Угринов";

"Рава-Русская";

"Грушев";

"Краковец";

"Нижанковичи";

"Смильница".

На границе со Словакией – "Ужгород".

На границе с Венгрией – "Тиса".

На границе с Румынией – "Дьяково".

В целом же пропуск пешеходов через границу может не осуществляться по разным причинам, в частности:

ради обеспечения безопасности;

из-за проведения ремонтов и пр.

Какие документы нужно иметь для пересечения границы с Румынией

В свою очередь, в Гостаможенной службе (ГТС) ранее сообщили, что для пересечения границы с Румынией украинцам нужно иметь при себе пакет документов. В частности:

Удостоверение личности/паспорт.

Действительное водительское удостоверение, соответствующее категории транспортного средства, которым он управляет.

Свидетельство о регистрации транспортного средства.

Справку о прохождении периодического технического обзора.

"Упомянутая национальная правовая норма действует на всей территории Румынии и распространяется на всех лиц в соответствии с положениями Конвенции о дорожном движении от 1968 г. (Венская конвенция). Таким образом, запрещается движение транспортных средств по дорогам общего пользования без периодического технического осмотра или с просроченным периодическим техническим осмотром", – объяснили в ГТС.

Как сообщал OBOZ.UA, в Госпогранслужбе ожидают существенный рост пассажиропотока ближе к Новому году. Что может привести к очередям на границе.

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