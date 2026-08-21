Украинцев массово выгоняют из Польши: за что их депортируют чаще всего

За последние годы в Польше резко возросло число решений о принудительном возвращении и высылке иностранных граждан. Большинство из них – украинцы. Чаще всего иностранцев выгоняют из Польши за отсутствие законных оснований на проживание и угрозу безопасности страны.

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Об этом сообщает Interia. Вместе с тем, данные Министерства внутренних дел и администрации (MSWiA) свидетельствуют о том, что статистика депортаций демонстрирует скачкообразный рост из года в год.

Динамика депортаций за последние годы

2023 год – из Польши было депортировано 3000 человек .

Польши было депортировано . 2025 год – количество выдворенных достигло 10 000 человек (+330 %) .

выдворенных достигло . Первая половина 2026 года – 6000 депортаций (почти на 30 % больше, чем за аналогичный период 2025 года – 4,6 тыс.).

Рост показателей в министерстве объясняют ужесточением системного контроля, повышенной активностью служб и реализацией правительственной стратегии. Заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Дущик так прокомментировал эту политику:

"Депортации являются стандартным инструментом миграционной политики, что согласуется с нашей стратегией: "Возвращаем контроль, гарантируем безопасность". Все лица, чье пребывание в Польше является нежелательным – будь то из-за совершенных преступлений или из-за нелегального характера пребывания – простодепортируются", – подчеркнул Дущик.

Чиновник добавил, что рост показателей связан с привлечением новых международных механизмов. В частности, благодаря новым соглашениям со странами, принимающими депортированных.

Кого и почему депортируют из Польши

Большинство среди депортированных составляют граждане Украины. Мацей Дущик объяснил это прежде всего демографическим фактором.

"Самую многочисленную группу среди депортированных составляют украинцы, что вытекает просто из того факта, что их в Польше больше всего", – отметил чиновник.

По оценкам МВД Польши, в стране находится около 2 млн украинцев, из которых почти 961,2 тыс. имеют статус временной защиты. Но это не является "иммунитетом" от депортации в случае совершения преступления.

"В случаях, связанных с преступностью, этот статус не имеет никакого значения", – подчеркнул заместитель главы МВД.

Помимо украинцев, процедуры возвращения чаще всего касались граждан:

Грузии;

Беларуси;

Молдовы;

Колумбии.

Основные основания для выдворения

Отсутствие документов, дающих право на проживание , или превышение разрешенного срока пребывания в Шенгенской зоне;

, или превышение разрешенного срока пребывания в Шенгенской зоне; Угроза безопасности и обороноспособности государства – в частности, из-за причастности к группировкам организованной преступности или актам саботажа.

Последние, по словам Дущика, составляют не очень многочисленную группу на фоне остальных депортированных. "Однако в этих ситуациях наша решимость еще выше", – отметил заместитель министра.

Что грозит депортированным

Каждая процедура депортации влечет за собой наложение запрета на въезд в страны Шенгенской зоны на срок от 6 месяцев до 10 лет.

Кроме того, в 2025 году была полноценно внедрена система въезда/выезда (EES). Она фиксирует биометрические данные (сканирование лица и отпечатки пальцев) граждан стран, не входящих в ЕС, прибывающих на срок до 90 дней. Это практически сделало невозможным повторный въезд в Евросоюз по поддельным или чужим документам.

Как уже сообщал OBOZ.UA, влияние украинцев на экономику Польши уже признали даже в правительстве этой страны. По словам заместителя министра внутренних дел и администрации Польши Мацея Дущика, если бы все украинские граждане одновременно отказались выйти на работу, польская экономика остановилась бы в тот же день.

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