Стоимость загранпаспорта ощутимо выросла: какая новая цена

Начиная с 1 апреля 2024 года стоимость загранпаспорта увеличилась на 102 гривны. Это повышение относится только к стоимости бланка, тогда как сам процесс оформления и перечень необходимых документов остаются неизменными.

Об этом говорится в сообщении Государственной миграционной службы. Обращаем внимание, что граждане Украины, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31.03.2024, получат документы по старой цене. Те же лица, которые оплатили админуслуги до 31.03.2024, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, действующим на момент подачи соответствующих заявлений", – говорится в сообщении.

Стоимость получения загранпаспорта с оформлением в течение семи или трех (при наличии оснований) рабочих дней повысилась с 1496 до 1598 гривен. Из этой суммы 992 гривны составит стоимость административных услуг, а 606 гривен – стоимость бланка.

Стоимость оформления загранпаспорта в течение 20 рабочих дней увеличилась с 856 до 958 гривен. Из этой суммы 352 гривны составляет стоимость административных услуг, а 606 гривен – стоимость бланка. Повышение цен связано с ростом стоимости бланков.

В 2022 году в Украине упростили процедуру оформления паспортов во время военного положения. Теперь дипломатические загранучреждения могут выдавать загранпаспорта для детей на основании обращения только одного родителя. Кроме матери или отца ребенка, разрешение на получение паспорта может предоставлять лицо, определяемое родителями или другими законными представителями.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине используют новый вид мошенничества вроде бы с оформлением паспорта. Так, аферисты размещают объявления об услуге так называемого посредничества и предлагают "упрощенку" оформления.

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