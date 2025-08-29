Украинцам стали реже "выдавать" поддельные деньги: какие купюры самые опасные

Украинцам стали реже выдавать поддельные деньги – в июле на 1 млн настоящих фиксировали лишь 3,3 фальшивых. Среди гривни чаще всего подделывают купюры старого образца, в частности 500 грн, а среди валюты чаще всего выявляли поддельные доллары, чаще всего – $100.

Видео дня

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ) на запрос СМИ. Отмечается, с 2024 года количество фальшивых денег в стране упало в 1,5 раза (тогда их было 5,1 на миллион настоящих) и более чем вдвое с 2021 года (более 7 на миллион).

Какие деньги подделывают?

Ранее стало известно, что с 2021 года среди фальшивок чаще всего обнаруживают старые купюры – в 2024 году таких было 94,5%. Самыми "популярными" из них являются следующие:

500 грн – 78% всех подделок,

200 грн – 18%.

В прошлом году (как и в 2021-2023 годах) больше всего подделывали гривневые банкноты старого образца. По результатам 2024 года подделки банкнот гривни нового образца составляют лишь 5,5% от общего количества подделок, изъятых в банковской системе Украины.

То есть лишь 0,3 шт. на миллион настоящих банкнот. Отмечается, что, как правило, такие подделки имеют низкое качество и рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников учреждений торговли.

"Это обусловлено тем, что банкноты национальной валюты современного поколения, в частности номиналами 100, 200, 500 и 1000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015-2020 годах, имеют усовершенствованный дизайн и усиленную систему защиты", – отметили в НБУ.

Какая валюта самая опасная?

Среди изъятых из обращения в 2024 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США. Они составляли 93% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты, тогда как на евро приходилось лишь 7%. Чаще всего подделывались иностранные банкноты таких номиналов:

100 и 50 долларов (соответственно 90% и 9% от общего количества изъятых поддельных долларов);

(соответственно 90% и 9% от общего количества изъятых поддельных долларов); 200, 100 и 50 евро (соответственно 35%, 25% и 21% от общего количества изъятых поддельных евро).

Почему подделать современные гривни трудно?

Банкноты гривни современного поколения имеют обновленный дизайн, включающий более 20 элементов защиты. Самые заметные из них:

специальные краски, которые меняют цвет под разным углом;

"оконные" защитные ленты с подвижными эффектами;

элемент SPARK, который переливается при наклоне.

Это позволяет проверить подлинность даже без спецоборудования. Для этого достаточно посмотреть банкноту на свет или почувствовать рельеф на ощупь. А в случае появления подозрений относительно денег их можно отнести на проверку в любой банк: настоящие банкноты вернут владельцу, а поддельные изымут без компенсации.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине задержали группу фальшивомонетчиков, которые изготавливали поддельные гривни и доллары, используя подпольную типографию с профессиональным оборудованием. Они сбывали фальшивки через банкоматы и обменники, но теперь всем участникам схемы грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!