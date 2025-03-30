Украинцам с апреля меняют правила оплаты больничных: что нужно знать

С 4 апреля 2025 года украинцы могут получать больничные выплаты как по основному месту работы, так и по месту работы по совместительству. Это стало возможным из-за принятия нового закона, не предусматривающего ограничений на количество мест получения страховых выплат.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Такие изменения предусмотрены Законом Украины от 18 декабря 2024 г. № 4158-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно общеобязательного государственного социального страхования".

Согласно новым нормам, пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам будет предоставляться застрахованным лицам не только по основному месту работы (или деятельности), но и по месту работы по совместительству. Это касается как наемных работников, так и лиц, осуществляющих предпринимательскую или иную деятельность.

Закон не устанавливает ограничений по количеству мест работы по совместительству, по которым работники могут получать страховые выплаты. Таким образом, украинцы, работающие на нескольких работах, смогут получать больничные от каждого своего работодателя.

Как будут оплачиваться больничные

в случае обычного заболевания или травмы:

первые пять дней временной нетрудоспособности оплачивает работодатель за свой счет;

начиная с шестого дня – выплаты осуществляет Пенсионный фонд Украины.

если нетрудоспособность наступила в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания:

помощь назначается и выплачивается работодателем, у которого произошел страховой случай;

первые семнадцать дней временной нетрудоспособности покрываются за счет этого работодателя;

далее финансирование осуществляет Пенсионный фонд Украины.

Если работник имеет несколько мест работы, но потерял трудоспособность из-за несчастного случая, связанного только с одним из них, то другие работодатели также обязаны оплачивать первые пять дней его временной нетрудоспособности. В целом эти изменения направлены на обеспечение большей финансовой поддержки работников, особенно тех, кто работает на нескольких работах одновременно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам насчитали Национальный кэшбек за февраль - как утверждают в Действии, деньги уже должны были поступить на карты. Всего за февраль было начислено 384 млн грн кэшбека более 3 млн украинцам.

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