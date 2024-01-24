Украинцам резко пересчитают пенсии через считанные недели: кто и сколько получит и кому повезет

В Украине в 2024-м индексация пенсий коснется абсолютного большинства украинцев на заслуженном отдыхе. Примерно прибавка будет на уровне 13%, однако у каждого украинца сумма повышения будет индивидуальной. Кто-то может получить на 100 грн больше, а кому-то выплату повысят более чем на 500 грн. О том, кто и сколько денег получит, читайте в материале OBOZ.UA.

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Каков будет размер индексации?

Ежегодная индексация – единственный постоянный и действительно действенный механизм компенсации инфляции. Механизм был разработан и введен еще в 2017-м. Она подразумевает увеличение заработной платы в формуле расчета пенсии. Размер повышения считают как сумму:

50% от инфляции за прошлый год + 50% от среднего за три года роста зарплат

В 2024 размер индексации составит 13%. Наибольшее повышение на 19,7% произошло в прошлом году. Это связано с аномально высокой инфляцией в 2022-м из-за начала полномасштабной войны. Однако этот рост все равно не компенсировал уровень роста цен. Так, вместе со значительным подорожанием услуг и товаров в Украине в 2022 значительно замедлился рост заработных плат. Как результат, повышение пенсий в рамках индексации в 2023 году было рекордно высоким, но все равно не достаточным.

Как видно из графика, до полномасштабной войны темпы индексации значительно превышали инфляцию. Это связано с тем фактом, что в Украине традиционно рост средних заработных плат превышал рост цен. Если же учитывать не только индексацию, а все повышение, то получим следующие данные:

средняя пенсия с января 2022-го за два года выросла на 34,9% (с 3991,5 до 5385,25 грн)

минимальная пенсия за этот период выросла на 22% (с 1934 до 2361 грн)

инфляция за этот период составила 31,7%

OBOZ.UA уже подробно писал о том, почему размер средней пенсии на самом деле не показателен. Так, по состоянию на сегодняшний день абсолютное большинство украинских пенсионеров получают всего до 4 тыс. грн в месяц. В то время как средняя пенсия – 5,3 тыс. грн. В Украине по данным Минсоца еще летом прошлого года фактический прожиточный минимум составлял 5249,9 грн.

В Украине же 65,7% пенсионеров получают менее 5 тыс. грн. То есть абсолютное большинство украинцев на заслуженном отдыхе не могут (и, наверное, не смогут после индексации) обеспечить себя базовыми продуктами. Все они находятся на грани бедности. По результатам индексации повышение пенсий произойдет не для всех.

будут повышать "голую" пенсию: без всех возможных надбавок. Если уже сейчас вы получаете надбавки размером в 13% или больше, индексация может вас не задеть;

в некоторых случаях индексация может быть менее 13%;

индексация не коснется тех, кто вышел на пенсию за последние несколько лет.

Итак, допустим, что размер вашей пенсии по формуле составляет 2 500 грн. После индексации вы сможете получать уже 2925 грн. Если же с такой пенсией по формуле вам исполнилось 65 лет, вы выполнили требования по стажу, то размер пенсии составит 2840 грн (40% минимальной зарплаты). Тогда ваша фактическая пенсия вырастет не на 13%, а всего на 3,9%.

То есть доплаты (за возраст, за стаж и т.п) не учитывают при индексации. Поэтому далеко не все украинцы на заслуженном отдыхе получают повышение на обещанные 13%. Однако в некоторых случаях правительство устанавливает минимальный уровень повышения пенсии. К примеру, это может быть 100 грн.

Хватит ли средств на индексацию?

В прошлом году Пенсионный фонд потратил на 156,2 млрд грн больше (746,3 млрд грн). При этом не было ни повышения прожиточного минимума, ни перерасчета пенсий из-за повышения минимальной зарплаты. Расходы на 2024 год запланированы в размере 893,5 млрд грн.

Индексация пенсий, как и практически, все зарплаты бюджетников зависят от внешней помощи. После начала полномасштабной войны Украина столкнулась с масштабным бюджетным кризисом. Тех средств, которые платят украинцы в бюджет (налоги и сборы), едва хватает для того, чтобы обеспечить потребность армии. Остальные расходы финансируются за счет партнеров (как государств, так и финансовых организаций).

Европейский Союз должен предоставить Украине помощь в размере 50 млрд евро. Однако решение о выделении средств заблокировано Венгрией. Вместе с тем возникли проблемы и с финансированием из США. Пока Украина не получила помощи, под угрозой остается и индексация пенсий и вообще весь бюджет страны.

Сейчас Пенсионный фонд в первую очередь получает средства за счет взносов с высоких зарплат военных После войны ситуация будет сложнее. Число плательщиков взносов значительно снизится. Вместе с тем уже несколько лет в Украине наблюдается снижение количества получающих пенсию. Да:

в 2020 году – было 11,3 млн пенсионеров

в 2021 году – 11,1 млн пенсионеров

в 2022 году – 10,8 млн пенсионеров

в 2023 году – 10,69 млн пенсионеров

в 2024 году – 10,5 млн пенсионеров

Индексация пенсий не решит проблему бедности среди украинцев на заслуженном отдыхе. Однако на сегодняшний день это едва ли не единственный рабочий механизм для осовременивания размера выплат.