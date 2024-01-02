Украинцам рассказали, как питаться на 10 грн: что предлагают готовить и почему люди недовольны. Видео

В сети распространяется видео, как украинка приготовила плов на 2 персоны всего за 10 грн. Мяса, правда, в нем нет, зато есть нут, а также рис, морковь и лук. Впрочем, также распространяются и критические замечания – в частности, касательно того, можно ли называть получившееся блюдо пловом и вообще полноценно питаться приготовленной по такому принципу едой.

Видео дня

Видео процесса покупки продуктов распространила пользователь Instagram bez_zaivyh_vytrat. При этом важно понимать, что все продукты покупались:

на развес;

поштучно.

Как получили плов за 10 грн

Для плова автор видео купила 4 вида продуктов. Это, в частности:

рис – почти 100 грамм, на 4,7 грн;

нут – около 100 грамм, на 4 грн;

морковь – 76 грамм, на 87 коп.;

лук – 50 грамм, на 75 коп.

Таким образом, все ингредиенты обошлись в 10,32 грн, что практически соответствует заявленным 10 грн.

"Нут замочила на всю ночь. Его можно отварить, затем бросить к луку и моркови на сковороду на несколько минут, а потом уже рис отваренный, но можно и все сырое готовить, как настоящий плов", – рассказала рецепт автор видео.

Подписчики недовольны

Подписчики остались недовольны. В частности, касательно того, можно ли называть получившееся блюдо пловом.

Кроме того, вызвал вопрос и сам принцип подбора продуктов – чтобы уложиться в 10 грн. В частности, отмечается, что готовить исходя из него можно, но это не будет соответствовать принципам сбалансированного и здорового питания.

Также непонимание вызвало то, почему в стоимость плова не были включены "вспомогательные" продукты. В частности, масло для жарки овощей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее автор этого видео рассказал, как приготовить ужин за 10 грн без мяса. Это тоже вызвало множество вопросов у украинцев.

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