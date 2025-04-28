Украинцам ограничат доступ к кредитам и рабочие перспективы: за что будут наказывать

Попадание в "черный список НБУ" принесет украинцам большие проблемы. В частности, это сможет повлиять на возможность получать кредиты или даже карьерные перспективы.

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Об этом рассказал заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник. Он отметил: также для таких лиц будут введены ограничения в осуществлении переводов сверх определенных лимитов.

При этом он подчеркнул: проблемы могут возникнуть не только у тех, кто находится в трудном финансовом положении. "Санкции" будут применяться также к "молодежи, которая сознательно продает данные".

"Это может повлиять на будущую карьеру или негативно оценено при поступлении на госслужбу. Или на возможность в будущем получать кредиты", – объяснил Олейник.

Что готовят в Нацбанке

Напомним: в настоящее время Национальный банк завершает разработку законопроекта о платежной дисциплине. Он предусматривает создание реестра украинцев, предоставлявших свои банковские счета для отмывания средств и других незаконных действий. Именно благодаря таким клиентам банков мошенники могут выводить украденные у своих жертв средства.

Распорядителем реестра будет сам НБУ. Однако наполнять его и отвечать за внесенные данные будут поставщики платежных услуг и банки.

Ограничения на переводы между картами не отменят

Ранее же Нацбанк не продлил ограничение на исходящие переводы "с карты на карту" в размере 150 000 грн в месяц. Тем не менее лимит продолжает действовать – согласно подписанному украинскими банками Меморандуму об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

Более того, с 1 июня ограничение на переводы будет ужесточено. Новый лимит опустят до 100 000 грн в месяц.

В то же время лимиты не включают операции по переводу средств между двумя счетами, которые клиент открыл в одном банке. А при наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный лимит, банки будут осуществлять переводы в границах подтвержденного дохода.

В свою очередь, член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко в комментарии OBOZ.UA рассказал, что ограничения касаются только переводов, осуществленных физическими лицами на счета других контрагентов через банковские карты или реквизиты IBAN. При чем как в пределах Украины, так и вне их.

"В то же время эти лимиты не распространяются на платежи за товары и услуги. В частности, на оплату коммунальных услуг или покупки в магазинах, поскольку они не классифицируются как переводы между контрагентами", – объяснил банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом банковском секторе советуют готовиться к ужесточению лимита на переводы уже сейчас. В частности, отмечается, следует получить документальное подтверждение доходов.

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