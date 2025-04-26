В Украине могут создать "черный список" клиентов банков: НБУ работает над законопроектом

Национальный банк Украины завершает разработку законопроекта о платежной дисциплине. Он предусматривает создание реестра украинцев, предоставлявших свои банковские счета для отмывания средств и других незаконных действий. Именно благодаря таким клиентам банков мошенники могут выводить украденные у своих жертв средства.

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В интервью NV Бизнес заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник рассказал, что попавшим в реестр ограничат определенные финансовые возможности.

"Он создает реестр, куда будут вносить лица, которые продавали персональные данные или использовали свои карточки для схем, и субъектов хозяйствования, у которых установлены факты мискодинга... Это ограничит их финансовые возможности, но не исключит из системы", – сообщил он.

При этом НБУ будет распорядителем реестра, но наполнять его и отвечать за внесенные данные будут поставщики платежных услуг и банки.

"Попадание в него наложит определенные ограничения на пользователя в части возможности осуществлять переводы сверх определенных лимитов... Проблема касается не только людей в затруднительном положении, но и молодежи, которая сознательно продает данные, которые могут повлиять на будущую карьеру или негативно оценены при поступлении на госслужбу, или возможность в будущем получать кредиты", – рассказал Олейник.

Как ранее писал OBOZ.UA, у Украины разоблачили сеть нелегальных процессинговых центров, которые, используя карточные счета "дропов", пополняли счета игроков онлайн-казино и легализовали их доходы. Таким образом, правонарушители имели до 5 млн грн оборота в сутки.

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