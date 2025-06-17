Украинцам могут заблокировать карту за перевод от родственников: что обязательно надо знать

Украинцам в рамках финансового мониторинга могут заблокировать счет из-за одного крупного денежного перевода от родственника, особенно если счет пополнялся наличными через кассу банка или терминал. Чтобы такого не произошло перед внесением на счет родственника каких-либо суммследует официально подтвердить родство между отправителем и получателем денег.

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Как рассказала OBOZ.UA клиентка крупного украинского банка, после того, как отец через кассу банка внес на ее счет 130 тыс. грн, ее карту немедленно заблокировали из-за "подозрительной активности". "Мы заметили нестандартные операции на вашем счету. Согласно постановлению НБУ №110, нам нужно уточнить суть вашей деятельности... На время проверки приостановлены поступления на ваши счета и рискованные расходы, а именно P2P-переводы, снятие наличных, бездоговорные платежи, отплата в рискованных интернет-точках", – говорилось в сообщении банка.

Как выяснилось в последствии, отец клиентки уточнил в банке, может ли безопасно совершить перевод в пользу дочери, и предоставил документы, подтверждающие родство. Однако он не дождался, пока банк примет эти документы и пришлет подтверждение. Это и привело к блокировке счета.

Как подтвердить родство для денежного перевода

Для избежание блокировки счета банк следует проинформировать о наличии родства заблаговременно. Для этого от каждого из родственников (и получателя, и отправителя) понадобятся такие документы:

паспорт или ID-карта;

РНОКПП (ИНН);

документы, подтверждающие родственные связи (в случае родителей и детей, братьев и сестер – свидетельства о рождении, для супругов – свидетельство о браке и так далее).

В зависимости от финучреждения документы предоставляются или онлайн, или офлайн в отделении. Также нужно учесть, что некоторые банки не принимают выписки из свидетельства о рождении из Дії и требуют предоставить оригинал документа или его фотографию/скан-копию. Такую информацию следует уточнять непосредственно в банке.

Если же счет уже заблокировали за перевод от родственника, доступ к деньгам можно вернуть. Однако это займет некоторое время (в основном до 24 часов в рабочие дни).

Кроме того, потребуется на один документ больше. Например, в описанном выше случае, помимо паспорта, РНОКПП и свидетельства о рождении, банк потребовал предоставить квитанцию об отправке средств, в которой четко указано ФИО отправителя.

В некоторых случаях, например, при переводе средств на имя бывших супругов в счет алиментов, может потребоваться нотариально заверенное соглашение. В любом случае следует обращаться в банк, который осуществляет перевод и уточнять требования к документам, подтверждающим родство.

Правила карточных переводов с 1 июня: какие лимиты действуют

С лета-2025 с карты на карту в Украине без официального подтверждения заработка в общих случаях можно перечислять до 100 тыс. грн в месяц. Такой порог установлен для клиентов банков со "средним" и "низким" уровнем риска (ранее был 150 тыс. грн). Для клиентов с "высоким" уровнем риска лимит остался прежним – 50 тыс. грн.

Лимиты не распространяются на переводы между счетами одного клиента в одном банке. Также сверх лимита можно переводить деньги ближайшим родственникам, но только при документальном подтверждении связи.

Также следует учесть, что лимиты распространяться не только на р2р, но и переводы через IBAN. Это международный стандарт номера банковского счета.

Большинство банков применяет ограничительные меры к клиентам, на карточных счетах которых обнаружена нетипичная активность. В первую очередь банк может заблокировать счет, который считает подозрительным. Это делается, в первую очередь для борьбы с "дропами" (предоставления злоумышленникам доступа к банковским картам и счетам за вознаграждение) и мискодинга (использования карт по кодам, не соответствующим сути транзакций).

Иногда для блокировки достаточно обменять криптовалюту и получить средства со счета, ранее использовавшегося мошенниками. Также заблокировать могут любую "нетипичную" операцию на крупную сумму с наличными.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине также активизировались мошенники, которые создают фейковые чат-боты банков в Telegram, маскируя их под официальные. Они имитируют "голубую галочку" и выманивают у пользователей конфиденциальные данные.

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