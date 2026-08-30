Украинцам могут сократить выплаты из-за одной ошибки: ПФУ дал 10 дней на важное уведомление

Украинцам, получающим пенсии, субсидии, льготы или социальные выплаты, необходимо в течение 10 дней уведомлять Пенсионный фонд Украины (ПФУ) об изменениях паспортных и банковских данных, места работы или статуса индивидуального предпринимателя. Если этого не сделать вовремя, могут возникнуть неправильные начисления и переплата, которую придется вернуть, а для пенсионеров изменение статуса работающего или неработающего может повлиять и на размер выплат.

Видео дня

Об этом напомнили в ПФУ. Речь идет не только о пенсионерах, требование распространяется также на получателей страховых и социальных выплат, жилищных субсидий и льгот.

О каких изменениях необходимо сообщать в Пенсионный фонд

В ПФУ подчеркивают, что получатели пенсий и других выплат должны своевременно сообщать об изменениях, которые могут повлиять на их пенсионное или социальное дело. В частности, в течение 10 дней необходимо уведомить Пенсионный фонд, если изменились:

фамилия или другие паспортные данные;

контактная информация;

банковские реквизиты, на которые поступают выплаты;

место работы;

статус физического лица-предпринимателя – в случае открытия или прекращения предпринимательской деятельности.

То есть даже обычная смена банковского счета или трудоустройство может потребовать соответствующего уведомления ПФУ. Особенно внимательными следует быть людям, которые недавно меняли документы, переходили на обслуживание в другой банк или устраивались на работу.

Почему могут возникнуть проблемы с пенсией

Пенсионный фонд использует информацию о человеке для правильного расчета и назначения выплат. Если определенные сведения не обновлены, фонд может не учесть изменения при проведении расчетов. Например, пенсионер устроился на работу, но не сообщил об этом ПФУ. В таком случае фонд может в течение определенного времени осуществлять выплаты с учетом статуса человека как неработающего пенсионера.

Когда информация будет установлена, может возникнуть ситуация, при которой человеку выплатили больше средств, чем ему полагалось. Тогда образуется переплата, которую могут потребовать вернуть. Именно поэтому в ПФУ советуют не откладывать уведомление об изменениях и делать это в установленные сроки.

Особое внимание Пенсионный фонд уделяет трудовым отношениям. Если пенсионер начал работать или, наоборот, уволился, об этом необходимо уведомить ПФУ в течение 10 дней. Такая информация важна, поскольку статус работающего или неработающего пенсионера может влиять на проведение отдельных расчетов и предоставление определенных выплат.

Отмечается, что это правило касается не только официального трудоустройства. Пенсионерам также необходимо сообщать о начале или прекращении предпринимательской деятельности. Поэтому если человек открыл ФЛП или прекратил предпринимательскую деятельность, откладывать обновление информации в Пенсионном фонде не стоит.

Что будет, если не уведомить ПФУ вовремя

Самое распространенное последствие — неправильный расчет средств и возникновение переплаты. Если Пенсионный фонд установит, что человек получил средства, которые ему не полагались из-за несвоевременного уведомления об изменениях, получателю могут предложить вернуть излишне выплаченную сумму.

Поэтому само по себе требование уведомлять ПФУ не является формальностью. Оно необходимо для того, чтобы информация в пенсионном и социальном деле соответствовала фактическим обстоятельствам.

В то же время важно понимать: это не означает, что всем пенсионерам автоматически уменьшат выплаты в сентябре. Речь идет о людях, у которых произошли изменения в персональных данных, работе, банковских реквизитах или предпринимательском статусе, но они не сообщили об этом в Пенсионный фонд.

Как сообщить в Пенсионный фонд об изменениях

ПФУ предусматривает несколько способов обновить информацию. Для этого не обязательно лично обращаться в учреждение. Сообщить об изменениях можно:

через веб-портал Пенсионного фонда – это один из самых удобных способов для людей, которые пользуются электронными сервисами, необходимую информацию и документы можно подать через личный кабинет;

это один из самых удобных способов для людей, которые пользуются электронными сервисами, необходимую информацию и документы можно подать через личный кабинет; лично в сервисном центре ПФУ – человек может обратиться в сервисный центр и подать необходимые документы;

человек может обратиться в сервисный центр и подать необходимые документы; по почте – документы можно отправить в Пенсионный фонд заказным письмом;

документы можно отправить в Пенсионный фонд заказным письмом; через работодателя – такой вариант возможен, если изменения связаны с трудовыми отношениями.

Конкретный перечень документов зависит от того, какие именно данные изменились. Если изменилась фамилия или паспортные данные, необходимо подтвердить новую информацию соответствующими документами. В случае изменения банковских реквизитов необходимо предоставить актуальные данные счета.

Если речь идет о трудоустройстве, увольнении или предпринимательской деятельности, ПФУ должен получить информацию, подтверждающую соответствующее изменение статуса. Поэтому перед обращением лучше проверить, какие именно документы требуются в конкретной ситуации, чтобы не тратить время на повторную подачу информации.

Для человека смена номера банковского счета, трудоустройство или даже смена фамилии могут казаться обычным бытовым делом. Однако для органов, осуществляющих государственные выплаты, такие сведения имеют значение при определении права на выплаты и их размера.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, перерасчет пенсий с 1 сентября 2026 года не предусмотрен. Однако часть украинцев может рассчитывать на перерасчет. Речь идет о тех пенсионерах, которые достигли определенного возраста и имеют право на доплату.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!