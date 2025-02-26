Украинцам массово пересчитают пенсии: на сколько увеличатся выплаты после индексации

С 1 марта в Украине будет проведена индексация пенсий на 11,5%, что позволит повысить выплаты для более 10 миллионов граждан. Средний размер пенсии вырастет до 6345 грн, а наименьшие выплаты будут проиндексированы впервые за последние годы.

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Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. Индексация пенсий является ежегодной процедурой, призванной обеспечить сохранение покупательной способности пенсионеров, компенсируя инфляционные потери.

В условиях военного положения правительство имеет право определять параметры индексации, учитывая экономическую ситуацию и финансовые возможности государства. Учитывая официальные показатели развития экономики в 2024 году, правительство установило коэффициент повышения пенсий на уровне 11,5%. Основные факторы, повлиявшие на этот показатель:

рост потребительских цен в 2024 году – 12%;

повышение средней заработной платы за 2022-2024 годы – 11%.

Средний размер повышения пенсий составит 556 гривен, а средний уровень пенсии вырастет с 5789 грн до 6345 грн. Индексация коснется разных категорий пенсионеров:

9,2 млн. пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;

пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях; 672 тыс. пенсионеров силовых ведомств;

пенсионеров силовых ведомств; 98 тыс. лиц, получающих пенсию по инвалидности и случае потери кормильца из-за Чернобыльской катастрофы;

лиц, получающих пенсию по инвалидности и случае потери кормильца из-за Чернобыльской катастрофы; 79,6 тыс. лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты;

лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты; 23,4 тыс. пенсионеров-бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих

Помимо пенсий с 1 марта будут проиндексированы и другие выплаты. А именно:

ежемесячные страховые выплаты для 158 тысяч потерпевших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

для 158 тысяч потерпевших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; страховые выплаты для лиц, имеющих право на компенсацию в случае смерти кормильца.

Кроме того, с 1 апреля автоматически перечислят пенсии для 629 тысяч работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа. Чтобы обеспечить справедливое распределение финансов, правительство установило следующие ограничения:

максимальный размер повышения пенсий составит не более 1500 грн.;

минимальный размер повышения – не менее 100 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине во время проверок (инвентаризации) пенсионных дел могут снизить размер выплат. К примеру, Пенсионный фонд может установить, что часть зарплаты или стажа для исчисления пенсии была учтена безосновательно.

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