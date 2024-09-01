Украинцам кардинально изменят формулу расчета пенсий: что готовят в Кабмине

В Украине планируют ввести новую систему расчета пенсий по возрасту. Предполагается, что у каждому украинцу присвоят определенное количество баллов. Это позволит самостоятельно рассчитывать размер своей пенсии.

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Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью. По ее словам, сократить количество пенсионных критериев сократят до двух:

годы стажа;

ежемесячные страховые взносы.

Эти показатели и будут пересчитаны в пенсионные баллы. При этом их "вес" в сумме пенсии будет зависеть не от фактической суммы зарплаты конкретного украинца, а от ее соответствия среднему окладу по Украине.

Стоимость каждого балла – 30% от средней зарплаты в конкретном году. То есть, привела пример Жолнович, если человек отработал 35 лет и получал среднюю зарплату, он будет получать не менее 30% своего заработка в солидарной пенсионной системе.

Кроме того, Кабмин предлагает установить определенную гарантию. Так, если человек отработал не менее 15 лет и достиг пенсионного возраста ему будут выплачивать минимум 30% от минимальной зарплаты за данный год.

"Совокупно это позволит замещение только в солидарной пенсионной системе на уровне 40% от заработка человека. В то же время, солидарный вклад в пенсионную систему составляет 18%, а мы возвращаем 40%. Это прирост в два раза – ни один банк такого прироста не дает", – заявила Жолнович. А когда будет дополнительно запущена накопительная пенсионная система, суммарная пенсия должна будет составлять не меньше 60% от зарплаты.

Напомним, сейчас украинцы, которые вышли на пенсию позже, получают более высокие выплаты, чем те, кто стал пенсионеров уже давно. Это связано с тем, что в формулу расчета суммы пенсии входят показатели средней зарплаты. А они существенно различаются в разные периоды.

К примеру, если два человека отработали на одной должности одинаковое количество лет, но один человек вышел на пенсию в 2001 году, а второй – в 2022-м, то их пенсии будут отличаться примерно в полтора раза.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас украинцы с самыми маленькими пенсиями могут рассчитывать на доплату. Проектом занимается Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН).

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