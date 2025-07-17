Украинцам изменят выплаты пенсий по решениям судов: какие новые правила

В Украине впервые введен единый порядок ежемесячных выплат пенсий и доплат по судебным решениям – как текущих, так и за прошлые годы. Пенсионеры смогут видеть статус своих выплат онлайн, а государство обязалось выплачивать долги пропорционально имеющимся средствам.

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Об этом пишет Министерство социальной политики Украины. За последние 5 лет количество судебных решений по пенсиям выросло более чем в 26 раз – до 758 тысяч, а общая сумма задолженности государства составляет почти 85 миллиардов гривен.

Причиной невыполнения стало отсутствие единого механизма, ведь текущие судебные решения частично выплачивались, а ретроспективные, то есть суммы за прошлые годы оставались в очереди без всяких гарантий, когда именно человек получит свои деньги. Выплаты осуществлялись неравномерно, что вызвало волну возмущения среди граждан и критику со стороны Европейского суда по правам человека и Совета Европы.

Чтобы изменить ситуацию, Кабинет Министров Украины принял новое постановление, которое вводит единый прозрачный порядок выплат по решениям судов. Теперь в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) четко разделят средства:

одни из государственного бюджета (для пенсий, финансируемых государством);

другие из страховых взносов (для страховых пенсий).

Впервые в истории бюджет Пенсионного фонда отдельно будет предусматривать расходы на судебные решения, а все выплаты, как текущие, так и за предыдущие периоды будут происходить ежемесячно и пропорционально имеющимся средствам. Даже если у государства нет всех денег сразу, люди не будут ждать годами.

Они будут получать постепенные, но регулярные выплаты. Кроме того, каждый сможет увидеть информацию о статусе своего решения в личном кабинете на сайте ПФУ, а общая динамика выплат будет доступна публично в формате открытого дашборда.

По словам Дарьи Марчак, первого заместителя Министра социальной политики, новая система сделает выплаты более понятными, предсказуемыми и честными для всех, даже в условиях ограниченного финансирования. Постановление уже вступило в силу, сейчас идет техническая подготовка к полноценному запуску.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по состоянию на 1 июля 2025 года средняя пенсия в Украине выросла до 6 410 грн, однако более половины пенсионеров все еще получает менее 5 000 грн, что ниже фактического прожиточного минимума. Эксперты отмечают, что необходимо повысить минимальную пенсию, отменить "клановые" выплаты и ввести накопительную систему.

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