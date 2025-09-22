Украинцы могут получить выплату более 4 тыс. грн в Дії: кто именно и что для этого нужно

В приложении Дія стартовало оформление базовой социальной помощи для семей в сложных жизненных обстоятельствах, размер выплат привязан к базовой величине – 4500 грн. Оформить помощь могут малообеспеченные семьи, одинокие родители и семьи, где родители не платят алименты, а выплаты поступают на Дія.Карту.

Видео дня

Об этом сообщает Дія. Новый подход объединяет несколько видов государственной поддержки в одну ежемесячную выплату, что значительно упрощает процедуру получения помощи.

Ранее семьям приходилось подавать отдельные заявки на различные виды поддержки и посещать государственные учреждения. Теперь достаточно нескольких кликов в приложении для того, чтобы подать заявление и получать выплаты на одну Дія.Карту. Базовая социальная помощь предоставляется:

семьям, которые получают помощь малообеспеченным;

одиноким матерям и родителям, которые имеют пособие на детей;

семьям с временной помощью на детей, если другой родитель не платит алименты или его местонахождение неизвестно.

В то же время для получателей помощи на детей в многодетных семьях сервис временно недоступен. Такие семьи могут обратиться с письменным заявлением в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Процесс оформления помощи максимально упрощен:

обновите приложение Дія и авторизуйтесь;

в разделе Сервисы – Помощь от государства – Базовая социальная помощь выберите Получить помощь;

дождитесь оповещения с расчетом ежемесячной суммы;

если согласны с суммой, нажмите Подать заявление и выберите Дія.Карту для выплат;

и выберите для выплат; подтвердите, что отказываетесь от других видов помощи – они будут объединены в одну выплату;

заверьте заявление Дія.Підпис и отправьте приглашение совершеннолетним членам семьи;

когда все подписи собраны, заявление автоматически отправляется;

после одобрения получите уведомление о назначении помощи.

Для пользования услугой необходимы биометрический документ (ID-карта или загранпаспорт) и верифицированный налоговый номер (РНУКПН). Базовая социальная помощь привязана к базовой величине, которая по состоянию на 2025 год составляет 4500 грн. Сумма помощи рассчитывается индивидуально и равна разнице между общей суммой базовой величины для всех членов семьи и их среднемесячным доходом.

Каждая семья имеет право выбрать получать ли новый вид помощи или оставить те "классические" виды, которые уже получает. Пилотный проект стартовал в июле 2025 года и рассчитан на два года. Параллельно ведется работа над внедрением базовой социальной помощи на постоянной основе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ВПЛ (внутренне перемещенные лица) трудоспособного возраста могут получить "седьмую" выплату в размере 2 тыс. грн, если непрерывно работали или были зарегистрированы как ФЛП в течение 6 месяцев. Отмечается, что это будет стимулировать трудоустройство и поддерживать стабильный доход переселенцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!