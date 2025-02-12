Украинцам анонсировали масштабный перерасчет пенсий через несколько недель: кто получит на 1000 грн больше

В Украине с 1 марта проведут масштабную индексацию пенсий, которая затронет абсолютное большинство украинцев. Размер индексации будет составлять не менее 10%, при этом некоторые получат на 1000 грн больше начиная с марта.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Правда, в настоящее время точный размер повышения еще не определен. Учитывая, что инфляция за прошлый год была больше, чем планировали (инфляция составила 12%, тогда как планировали на уровне 9,7%), уровень повышения может быть даже больше 10%.

Кому повысят пенсии на 100-200 грн. Размер расчета зависит от того, какая расчетная пенсия у вас есть. Например, если ваш расчетный размер пенсии (не фактически выплата, а именно то, что посчитано по формуле) составляет меньше минималки (2361 грн), размер прибавки будет составлять 100-200 грн.

Кому повысят пенсии на 300-400 грн. Прибавку от 300 до 400 грн может получить большинство украинцев. Это те, кто получает от 3000 до 4000 грн расчетной пенсии.

Кому повысят пенсии на 400-500 грн. Такое повышение ожидается для значительного количества украинцев. Это те, у кого расчетный размер пенсии составляет до 5000 грн.

Увеличение от 1000 грн. Значительное повышение (на сумму от 1000 грн) получают те, у кого расчетный размер пенсии больше 10 тыс. грн. Отдельно следует отметить, что все специальные пенсии индексируют по специальным законам. Следовательно те, кто и так получают высокие выплаты, повышения не получат.

Как ранее писал OBOZ.UA, Одесский окружной административный суд удовлетворил иск бывшего замруководителя Измаильской местной прокуратуры Одесской области Николая Рашкова. 2 января 2025 года ему назначили пенсию задним числом, начиная с июня 2023 года (на тот момент ему было 39 лет). Благодаря статусу лица с инвалидностью Рашков будет получать прокурорскую пенсию, имея всего 15 лет и 6 месяцев прокурорского стажа.

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