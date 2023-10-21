Украинца после проверки оштрафовали за использование газа на 41 тыс. грн: за что накажут 

В Украине Долгинцевский районный суд Кривого Рога обязал местного жителя заплатить газовой компании 41,2 тыс. грн штрафа. После проверки оказалось, что он несанкционированно пользовался газом.

Об этом говорится в материалах дела №211/6552/20. Сначала иск подал на "Оператора газораспределительной системы" "Криворожгаз" местный житель. Он хотел обжаловать акт о нарушении № 202 от 13.08.2020, ссылаясь на нарушения при составлении документа. Однако затем он свой иск отозвал.

В то же время "Криворожгаз" обратилось в суд со встречным иском. По его словам, было установлено: "несанкционированный отбор природного газа потребителем путем имеющегося несанкционированного газопровода, а именно на надземном газопроводе ввода установленный кран O 25 мм не предусмотрен заводом-производителем, имеющим боковое подключение, на котором установлена заглушка O 25 мм".

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Под домом найден шланг 4 м, на конце которого резьбовое соединение, подходящее для подсоединения к крану на вводе вместо заглушки; второй конец шланга находится в кухне длиной 2 метра. Конец резьбового соединения дает возможность подключиться к внутридомовой системе газоснабжения без учета счетчика газа.

Счет на оплату ответчику был выставлен 03.09.2020 года и вручен ответчику, следовательно срок оплаты истек 21.10.2020 года, однако ответчик задолженность не оплатил. В связи с вышеизложенным, истец просит суд взыскать с ответчика указанную сумму задолженности.

"Встречный иск Акционерного общества "Оператор газораспределительной системы" "Криворожгаз" удовлетворить. Взыскать 41265 гривен 55 копеек и судебный сбор в сумме 2102 гривни", – говорится в документе.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Нафтогаз" может засчитать долг за газ даже в том случае, если платить за голубое топливо. Это может произойти в том случае, если не указывать лицевой счет в назначении платежа.

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