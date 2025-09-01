Украинским учителям повысили выплаты: сколько будут получать и что изменилось

Украинцы-учителя уже с 1 сентября могут получать доплату 2000 грн, а с 2026 года появится возможность самостоятельно выбирать курсы повышения квалификации с финансированием через виртуальный счет. Государство выделило на эти выплаты 12 млрд грн, и сумма будет расти пропорционально для тех, кто работает сверх ставки.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины (МОН). С этого учебного года доплата составит 2000 грн (2600 грн до уплаты налогов) независимо от нагрузки.

Для педагогов, работающих сверх ставки, сумма доплаты будет расти пропорционально. Министерство образования отмечает, что правительство и в дальнейшем будет искать возможности для поддержки учителей, а 12 млрд грн из бюджета выступают первым значительным шагом в этом направлении.

В сфере образования готовится еще одно новшество. С начала 2026 года стартует пилотирование модели повышения квалификации по принципу "деньги ходят за учителем". Педагоги смогут самостоятельно выбирать программу и заведение, где будут проходить повышение квалификации.

Финансирование курсов будет происходить через виртуальный счет учителя на специальной онлайн-платформе, что позволит педагогам получать средства непосредственно на собственное обучение. Такая модель стимулирует развитие профессиональных навыков и позволяет выбирать программы, которые отвечают индивидуальным потребностям и карьерным планам.

Премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что повышение зарплат учителям является приоритетом номер один для правительства, и уже в следующем году ожидаются положительные изменения. По данным статистики, средняя зарплата штатных работников в 2024 году выросла на 23,1% и составила 21 473 грн, тогда как наименьшие доходы зафиксированы в образовании – 14 593 грн, что на 17,3% больше, чем в прошлом году.

Проект Бюджетной декларации на 2026-2028 годы предусматривает умеренный рост зарплат учителей. Прогнозируется, что за три года они могут достичь 20 тысяч гривен в месяц. Ориентировочные размеры зарплаты учителя в месяц без ЕСВ:

2024 год – 15 000 грн;

2025 год – 15 000 грн;

2026 год – 17 000 грн;

2027 год – 18 300 грн;

2028 год – 20 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство не полагается на скорое окончание войны и рассчитывает проект бюджета на 2026-й, учитывая пессимистический прогноз. В оптимистическом варианте речь шла о том, что минималка в следующем году составит 8688 грн. Негативный прогноз предусматривает рост минимальной зарплаты до 8647 грн.

