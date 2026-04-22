Украинский таможенник скрывает элитный дом и ездит на авто с "липовыми" номерами: решение по нему уже принято

Начальника отдела внутреннего контроля Львовской таможни Юрия Пшеничного отстранили от должности. Это случилось после того, как он стал фигурантом журналистского расследования, авторы которого установили, что Пшеничный ездит на автомобиле с чужими номерами, а также может проживать в элитном доме под Львовом, не указанном в декларации.

Об отстранении сообщили в Гостаможенной службе. Там отметили: сделано это было с целью "объективной проверки информации, изложенной в журналистском расследовании".

"На время дисциплинарного производства он отстранен от исполнения должностных обязанностей", – говорится в сообщении.

Что журналистам удалось узнать о Пшеничном

В самом расследовании утверждается, что Пшеничный может проживать в доме, которого нет в декларации. Так, отмечают расследователи:

Из жилой недвижимости в документе указан "только старенький дом в селе Бережаны".

На самом деле он может проживать в элитном доме в Дублянах под Львовом.

Сам же Пшеничный, подчеркивается, это опровергает. По его словам:

в доме он не живет;

в какой-либо другой способ таможенник здание не использует;

увидеть же его там можно только потому что он заезжает туда в гости к знакомой.

"У мамы живу. Бережаны", – рассказал Пшеничный о своем месте проживании на камеру.

Тем не менее, отмечают расследователи, им удалось зафиксировать, как из территории дома в Дублянах выехал автомобиль, за рулем которого, как удалось узнать в последствии находился Пшеничный.

Сам же дом, подчеркивается, принадлежит некой Анжеле Марко, которая в декларации Пшеничного за 2018 год числилась его гражданской женой. Однако с тех пор, акцентируется, таможенник в своих декларациях не указывал никого из членов семьи.

Автомобилем же, на котором Пшеничный выехал с территории дома бывшей гражданской жены, оказалась белая Skoda Octavia. Которая указана в его декларации.

Также у дома Марко, отмечается были замечены и другие авто. В частности:

Бус Mercedes Vito, который, утверждается, "принадлежит Государственной таможенной службе".

Впоследствии эта машина поехала в сторону Львова вслед за Skoda Octavia Пшеничного.

Volkswagen Jetta, записанная на Анну Карвацкую – жену львовского таможенника Назара Крупея.

Эта машина в дальнейшем заехала на территория дома Марко.

"Вводим в интернете номер Skoda Octavia. Но что мы видим? Этот номер присвоен совсем другой машине –красной Mazda 6", – отмечают авторы расследования.

Это, констатируют они, дает основание предполагать, что Пшеничный ездит на машине с "липовыми" номерами.

Чтобы это установить, расследователи обратились в полицию. В свою очередь правоохранители отследили авто и оштрафовали Пшеничного за то, что он передвигался на машине с чужими номерами.

Сам же таможенник, подчеркивается, свою причастность к подмене номеров отрицает. По его словам:

почему на Skoda Octavia стоят номера, принадлежащие Mazda 6 он не знает;

на самом авто он ехал впервые.

Кроме того, акцентируется, он фактически отказался признавать, что к дому, из двора которого он выехал на мащине с "липовыми" номерами, приезжали другие таможенники. Так, в ответ на соответствующий вопрос, он сказал, что не знает, о ком речь и вообще никого не видел.

