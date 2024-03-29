Украинкам заплатят по 100 тыс. грн: на подачу заявок есть только месяц

Гражданки Украины могут получить по 100 тыс. грн на осуществление своих бизнес-идей. Речь идет о новом сезоне госпрограммы "Отважная 2. Масштабирование и диджитализация". Заявки можно подать до 28 апреля.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. "Проект подходит для украинок, которые начинают собственное дело или уже основали микро- или малое предприятие и хотят найти пути для его развития", – объяснил министр.

В программу попадут 40 участниц. Каждая получит по 100 тыс. грн, но только после того, как пройдет обучение. Кроме того, три самых перспективных бизнес-проекта получат дополнительно еще по 400 тыс. грн на развитие собственного дела.

Учеба будет длиться четыре месяца. Преподавать будут несколько дисциплин:

финансовое планирование и управление;

маркетинг и продажи;

инструменты для диджитализации бизнеса;

налогообложение;

бухгалтерский учет;

выход на внешние рынки.

Как и где подать заявку на выплату 100 тыс. грн

Заявки принимаются на официальной сайте программы "Отважная". Дедлайн подачи – 28 апреля.

Для регистрации в программе нужно заполнить анкету. В ней нужно указать:

персональные и контактные данные;

наличие или отсутствие опыта в предпринимательстве;

название своего бизнеса или бизнес-проекта;

сферу, в которой ведется или планируется вестись деятельность.

Также нужно будет предоставить описание проекта, рассказать о его главном преимуществе и отличиях от подобных на рынке. Потребуется и информация о целевой аудитории, на которую работает заявительница.

Помимо заполнения анкеты, потребуется снять видеопрезентацию. Для ее оценки будет использоваться целый ряд критериев, которые описаны в отдельном документе:

После заполнения регистрационной формы все зарегистрированные участницы до 12 мая получат e-mail на указанную почту с информацией, по какой группе они распределены – онлайн-обучение или буткемп. Результат распределения зависит от созданной видеопрезентации, а именно соблюдены ли все критерии выполнения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине ввели новые выплаты. Мы разобрались, кто будет получать до 11,1 тыс. грн в месяц.

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