Украинкам заплатят по 100 тыс. грн: на подачу заявок есть только месяц
Гражданки Украины могут получить по 100 тыс. грн на осуществление своих бизнес-идей. Речь идет о новом сезоне госпрограммы "Отважная 2. Масштабирование и диджитализация". Заявки можно подать до 28 апреля.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. "Проект подходит для украинок, которые начинают собственное дело или уже основали микро- или малое предприятие и хотят найти пути для его развития", – объяснил министр.
В программу попадут 40 участниц. Каждая получит по 100 тыс. грн, но только после того, как пройдет обучение. Кроме того, три самых перспективных бизнес-проекта получат дополнительно еще по 400 тыс. грн на развитие собственного дела.
Учеба будет длиться четыре месяца. Преподавать будут несколько дисциплин:
- финансовое планирование и управление;
- маркетинг и продажи;
- инструменты для диджитализации бизнеса;
- налогообложение;
- бухгалтерский учет;
- выход на внешние рынки.
Как и где подать заявку на выплату 100 тыс. грн
Заявки принимаются на официальной сайте программы "Отважная". Дедлайн подачи – 28 апреля.
Для регистрации в программе нужно заполнить анкету. В ней нужно указать:
- персональные и контактные данные;
- наличие или отсутствие опыта в предпринимательстве;
- название своего бизнеса или бизнес-проекта;
- сферу, в которой ведется или планируется вестись деятельность.
Также нужно будет предоставить описание проекта, рассказать о его главном преимуществе и отличиях от подобных на рынке. Потребуется и информация о целевой аудитории, на которую работает заявительница.
Помимо заполнения анкеты, потребуется снять видеопрезентацию. Для ее оценки будет использоваться целый ряд критериев, которые описаны в отдельном документе:
После заполнения регистрационной формы все зарегистрированные участницы до 12 мая получат e-mail на указанную почту с информацией, по какой группе они распределены – онлайн-обучение или буткемп. Результат распределения зависит от созданной видеопрезентации, а именно соблюдены ли все критерии выполнения.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине ввели новые выплаты. Мы разобрались, кто будет получать до 11,1 тыс. грн в месяц.
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