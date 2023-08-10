У украинцев заберут пенсии, если они до конца августа не пройдут проверку: кого коснется

Те украинские пенсионеры, которые до конца августа не пройдут идентификацию и при этом они находятся за границей, останутся без выплаты. Идентификацию можно пройти удаленно.

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Об этом сообщает издание "На Пенсии". Для идентификации можно воспользоваться сервисом "Дія. Підпис". Сервис доступен на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Пенсионеры могут зайти в личный электронный кабинет и воспользоваться сервисом "Дія. Підпис" для прохождения идентификации.

Пройти консульское доказательство. Пенсионеры также могут пройти идентификацию личности, посетив соответствующее консульское учреждение в стране своего проживания. Консульское должностное лицо засвидетельствует их нынешнее место жительства за границей. Тем, кто не пройдет проверку, выплату прекратят.

Кроме того, всех украинцев проверят (проведут верификацию)

В рамках верификации чиновники получат следующую информацию:

о том, какими транспортными средствами владеет получатель помощи;

документы, которые предоставили для получения помощи;

те, кто пересек границу;

информацию о доходах от налоговой;

информацию о штрафах, которые платил получатель помощи и т. д.

Когда Минфин обнаруживает любые несостыковки, он направляет эту информацию тому ведомству, которое назначило выплату, например Минсоцу. Затем Минсоц должен самостоятельно провести повторную проверку. Больше всего нарушений среди субсидиантов. Да и ошибку здесь найти проще: чаще всего украинцы "забывают" указать полный состав семьи, не указывают крупные покупки, "забывают" о наследстве и т. д.

Бояться проверки не стоит тому, кто ничего не нарушал. Достаточно правильно заполнить декларацию. Даже если вы не декларируете весь доход – как минимум не обращайтесь за социальной помощью в том случае, если вы имеете на нее право только за счет сокрытия реальной зарплаты.

Если вы получаете незаконно выплату, в любой момент вас могут обязать вернуть ее в бюджет. При этом, кроме "лишней" суммы, также придется вернуть и расходы на судебный сбор. А это дополнительно еще несколько тысяч гривен.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как происходит арест банковских счетов украинцев. Новые правила вступили в силу 6 мая.

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