Украинцев обманывают с пополнением счетов "Киевстара", Vodafone, lifecell: как выманивают деньги

Мошенники выманивают у украинцев деньги под видом мобильных операторов. Для этого они присылают сообщения в мессенджерах или соцсетях о возможности получения средств на счет или подключения дополнительных услуг – после чего с посощью фишинговых ссылок получают доступ к личным финансовым данным жертв.

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Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД). Там объяснили, что аферисты:

Создают фейковый сайт мобильного оператора и обещают бонусы за регистрацию SIM-карты на паспорт.

На сайте размещают инструкции и фишинговые ссылки Bank-ID.

Просят ввести конфиденциальные данные – например, пароли, финансовую информацию для входа в личный кабинет.

Как защититься от мошенников

Впрочем, отмечается, защититься от мошенников можно. Для этого стоит:

Проверять всю поступающую информацию на официальных сайтах и ​​соцсетях мобильных операторов.

Не переходить по подозрительным ссылкам.

"Если ваш аккаунт был взломан или ваши данные завладели мошенниками, обратитесь к оператору и связи и банку. Сообщите о мошеннических действиях полиции", – подчеркнули в МВД.

Украинцу позвонили якобы из банка и украли почти 30 тысяч

Ранее же интернет-мошенники выманили у украинца почти 30 тыс. грн. Для этого они под видом работника банка позвонили ему и сообщили о необходимости пройти верификацию. Мужчина поверил незнакомцам – и сообщил им реквизиты своей банковской карты.

"Мошенники в считаные минуты успели снять деньги – почти 30 тыс. грн. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество)", – сообщили в ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области.

В то же время правоохранители посетовали, что аферисты продолжают вводить в заблуждение доверчивых граждан – несмотря на предупреждения об опасности. В связи с этим там напомнили о правилах, соблюдение которых позволит избежать проблем.

Так, чтобы защититься от злоумышленников, следует помнить: если вам звонит неизвестный и пытается выяснить данные платежных карт – это попытка мошеннических действий. Ведь "работник банка никогда не спрашивает о персональных данных".

Кроме того, конфиденциальные данные о банковских счетах нельзя сообщать никому – даже банковским работникам. Также:

ни в коем случае никогда не следует разглашать свой пин-код;

ни при каких обстоятельствах не стоит переводить средства на любые другие счета и счета третьих лиц по просьбе тех, кто позвонил и представился банковским сотрудником;

следует установить индивидуальные лимиты на операции с платежной картой.

"Если у вас возникли сомнения относительно того, что вам звонит по телефону сотрудник банка, положите трубку. И самостоятельно позвоните в учреждение по номеру, указанному на обороте вашей платежной карты", – отметили в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в обменниках украинцы могут получить фальшивые доллары. В 2023 году, по данным НБУ, на долю этой валюты выпало 97% поддельных банкнот среди всех иностранных. При этом чаще всего фальшивыми оказывались деньги больших номиналов.

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