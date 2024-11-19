Тариф на газ в Украине с 1 декабря: сколько будет стоить кубометр

В Украине тариф на газ в декабре будет колебаться в пределах 8,46–19,6 грн за кубометр. При этом 98% украинцев будут платить за каждый кубометр 7,96 грн (тариф "Нафтогаза").

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Как сообщает издание "ГазПравда", на рынке газа для населения присутствует 9 поставщиков. Из них 5 компаний предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную. Еще 4 поставщика предлагают только годовую цену.

Впрочем, подавляющему большинству украинских бытовых потребителей (98% или свыше 12 млн домохозяйств) газ в настоящее время поставляет Нафтогаз Украины в рамках годовой фиксированной цены. Она – 7,96 грн за кубометр – будет действовать для всех бытовых клиентов компании как минимум до конца апреля 2025 года.

Цена на газ в декабре 2024 года:

"Энеджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат Энерго Трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Галнефтегаз" – 7,99 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" – 8,46 грн. за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" – 8,46 грн за кубометр;

"Светгаз" – 9,99 грн за кубометр

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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