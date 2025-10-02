Такого еще никогда не было: Илон Маск установил исторический мировой рекорд по личному богатству

Основатель Tesla та SpaceX Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние ди превысило 500 млрд долларов по подcчетам Forbes. Речь идет о чистом капитале американского бизнесмена – это примерная оценка суммы всех активов (акции компаний, недвижимость, наличные, предметы искусства и т. д.) минус общая сумма долгов.

Рекорд был установлен 1 октября. Однако уже 2 октября в рейтинге миллиардеров Forbes состояние Маска оценивается скромнее – в 499,1 млрд долларов.

Кроме того, в альтернативном рейтинге Bloomberg Маск занимает первую строчку з другим показателем чистого капитала – 470 млрд долларов.

Маск впервые стал самым богатым человеком мира в 2021 году, когда его состояние составляло 190 млрд долларов. В декабре 2024 года Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 400 млрд долларов.

Сейчас отрыв Маска от ближайшего конкурента в обоих рейтингах миллиардеров – Ларри Элисона (Oracle) – составляет, по разным оценкам, 120-140 млрд долларов. Если его доходы продолжат расти с той же скоростью, бизнесмен сможет стать первым в мире триллионером к марту 2033 года, считают в Forbes.

Сколько стоят главные активы Маска

Акции Tesla выросли почти на 4%, добавив 9,3 млрд долларов к состоянию бизнесмена.

Производитель ракет SpaceX сейчас стоит 400 млрд долларов.

Компания xAI, где Маску принадлежат 53% акций, оценивается в 60 млрд долларов.

Маск и новые документы по делу Эпштейна

Интересно, что состояние Маска продолжает расти даже несмотря на скандалы. Так, в конце сентября-2025 в США демократы Палаты представителей обнародовали новую порцию документов, касающихся расследования деятельности скандального финансиста Джеффри Эпштейна, которого подозревали в создании глобальной сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Эти бумаги проливают свет на связи Эпштейна с рядом влиятельных мировых фигур. Среди них оказался и Илон Маск. В частности, упоминается возможная поездка Маска на частный остров Эпштейна в декабре 2014 года.

При этом Маск и ранее оказывался в эпицентре дискуссий вокруг "досье Эпштейна", в частности после того, как публично призвал Дональда Трампа рассекретить все материалы дела. Так, миллиардер после того, как покинул пост советника президента Трампа, обвинил главу Белого дома в причастности к громкому делу Джеффри Эпштейна.

Как сообщал OBOZ.UA, также в сентября-2025 79-летний Эррол Маск, отец Илона Маска тоже оказался в центре громкого скандала. Его обвиняют в насилии над пятью детьми и пасынками, начиная с 1993 года.

