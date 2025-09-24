Первые подозрения появились в 1993 году: отец Илона Маска попал в скандал из-за обвинений в сексуальном насилии над детьми

79-летний Эррол Маск, отец миллиардера Илона Маска, оказался в центре громкого скандала. Его обвиняют в сексуальном насилии над пятью детьми и пасынками, начиная с 1993 года.

Видео дня

Сам Эррол Маск категорически отрицает все обвинения, называя их "чушью" и "ложью". Об этом пишет The New York Times.

Издание отметило, что эти обвинения могут быть причиной того, что Илон Маск, генеральный директор Tesla, редко упоминает своего отца, и что члены семьи миллиардера обращались за помощью, что побуждало его иногда вмешиваться.

На запрос журналистов Эрол Маск ответил, что все обвинения являются "ложными", а члены семьи якобы заставили детей придумывать истории с целью получить деньги от Илона Маска. В своих заявлениях он использовал формулировки вроде: "это чушь" и "это абсолютная чушь".

Ссылаясь на личные письма, электронные письма и интервью с членами семьи, Times сообщила, что Эррол Маск, который имеет по меньшей мере девять детей и пасынков и был женат на трех женщинах, "имеет мощный контроль над большей частью семьи". Зато Илон Маск не ответил на запросы издания о комментарии.

Подробности расследования дела Эррола Маска

Первые обвинения против Эррола появились еще в 1993 году, когда четырехлетняя падчерица заявила родственникам, что отчим трогал ее в семейном доме. Через десять лет она рассказала, что видела, как старший Маск нюхал ее грязное белье. Другие члены семьи также обвиняли его в издевательствах над двумя дочерьми и пасынком.

Правоохранители начали три отдельных расследования, однако два завершились безрезультатно, а судьба третьего остается невыясненной.

"Не было никаких доказательств, потому что это чушь", – сказал Эррол Маск, добавив, что "сообщения являются ложными". Он обвинил членов семьи, которые "подталкивали детей говорить ложные вещи", и что они пытались вымогать деньги у Илона, его старшего сына.

Илон Маск об отношениях с отцом

Илон Маск неоднократно говорил о непростых отношениях с Эрролом. В 2017 году он рассказал журналу Rolling Stone, что его отец сделал "почти все зло, которое только можно представить".

Миллиардер вспомнил, что в 10 лет переехал жить к отцу, чтобы поддержать его после развода. "Мне было жаль отца, потому что моя мать имела всех троих детей. Он казался очень грустным и одиноким сам. Поэтому я подумал: "Я могу быть компанией"", – вспоминал Илон.

Впоследствии он признал, что это было "не лучшее решение", потому что Эррол имел "тщательно продуманный план зла" и склонность к манипуляциям.

Как сообщал OBOZ.UA, американская хеви-метал-группа GWAR устроила довольно жестокий перформанс во время выступления на музыкальном фестивале Riot Fest в Чикаго. Участники коллектива инсценировали "убийство" президента США Дональда Трампа и основателя компании SpaceX Илона Маска.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!