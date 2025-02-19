Судьи показали свои обновленные пенсии: кто получает более 300 тыс. грн

В Украине пенсии судей могут достигать сотен тысяч гривен. За последние несколько месяцев наибольшую выплату Пенсионного фонда среди тех, кто должен заполнять декларации, показала судья Шестого апелляционного административного суда Нинель Маринчак.

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Об этом говорится в данных НАПК, которые проанализировал OBOZ.UA. Судья Шестого апелляционного административного суда Нинель Маринчак только в ноябре 2024-го ушла в отставку. А уже 6 декабря она задекларировала пенсию в размере 301,2 тыс. грн. Это одна из самых больших выплат, которая отражена в реестре деклараций НАПК.

Богдан Пошва, судья Верховного суда в отставке , в январе 2025-го задекларировал пенсию в размере 262 тыс. грн. Кстати, в прошлом году он ежемесячно также получал по 262 тысячи. грн.

На третьем месте среди судей, которые все еще заполняют декларации, оказался судья Седьмого апелляционного административного суда в отставке Виктор Гонтарук. Ежемесячно он получает по 250 тыс. грн от Пенсионного фонда.

Напомним, как уже писал , больше всего повезло Наталье Шаптали, которая в 2019-м на протяжении четырех месяцев возглавляла Конституционный суд Украины. Она ежемесячно получает от ПФУ 390 тысяч. 184 грн.

В Украине с января 2022 по январь 2025 средняя пенсия судьи (пожизненное денежное содержание) выросла с 90 822 до 107 040 грн. При этом за последние пять лет пенсия судьи выросла более чем вдвое.

Минимальная пенсия судьи в отставке – 50% от зарплаты работающего судьи. А если стаж больше 20 лет, то за каждый последующий год работы пенсия увеличивается на 2%. Максимальный размер выплаты не может превышать 90% зарплаты судьи.

Отметим, в среднем украинцы, вышедшие на пенсию по общим правилам, получают выплату в размере 5,7 тыс. грн. Хотя на самом деле большинство (6,4 млн из 10,3 млн пенсионеров) получают до 5 тыс. грн в месяц. Это меньше, чем фактический прожиточный минимум.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн.) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн. грн.

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