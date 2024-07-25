Стоимость бензина может вырасти: эксперты рассказали, каких цен ожидать украинцам

С 1 сентября 2024 года в Украине начнется постепенное повышение акцизов на бензин, дизельное горючее и автогаз. Ожидается, что цена на бензин вырастет примерно на 2 гривны за литр, на дизельное топливо – на 1-1,20 гривны за литр, а на автогаз – на 7 гривен за литр.

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Об этом сообщил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в комментарии СМИ. Согласно прогнозам экспертов, подорожание будет постепенным и растянутым по времени, что позволит избежать значительной финансовой нагрузки на потребителей.

На сегодняшний день ставки акцизов для бензина составляют 213,5 евро за 1 000 литров, для дизельного горючего – 139,5 евро, для автогаза – 52 евро. Согласно новому законопроекту, к 2028 году акцизы возрастут до 359 евро за 1000 литров бензина, 330 евро за 1000 литров дизельного горючего и 68 евро за 1000 литров автогаза.

Геннадий Рябцев прогнозирует, что в результате повышения акцизов цены на бензин могут вырасти в среднем на 2 гривны за литр, а на дизельное топливо – на 1-1,20 гривны за литр. Особо заметное повышение ожидается на рынке автогаза, где цены могут вырасти на 7 гривен за литр. "После такого решения рынок сжиженного газа в Украине может существенно сократиться", – отметил Рябцев.

Дмитрий Леушкин, основатель компании, перевозящей горюче-смазочные материалы, подчеркнул, что рост цен не будет резким и пройдет в несколько этапов. "В начале сентября цены вырастут примерно на гривну за литр бензина и дизеля, а на газ – на 3 гривны за литр. Это будет постепенный процесс, поскольку на заправках еще останется старый доакцизный ресурс ", – добавил Леушкин.

Олег Пендзин, экономист и член Экономического дискуссионного клуба, отмечает, что постепенное повышение акцизов к европейским стандартам может прибавить до 8-9 гривен к стоимости литра горючего до 2028 года. "Сейчас у нас увеличение акцизов идет небольшое, что прибавляет примерно 1-1,5 гривны за литр. К 2028 году акциз на бензин достигнет 359 евро за тонну, что прибавит еще 8-10 гривен к стоимости литра ", – объяснил Пендзин.

В то же время Нина Южанина, народный депутат, обращает внимание на то, что повышение акцизов и введение новых налогов, таких как авансовые взносы по налогу на прибыль за каждый кубический метр резервуаров для хранения горючего, могут дополнительно увеличить цену на топливо. "Это повышение ляжет на плечи потребителей, поскольку все эти налоги будут заложены в стоимость товаров и услуг ", – отметила Южанина.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ожидается удорожание топлива – бензина, дизеля и автогаза. По ожиданиям участников рынка, рост цен произойдет уже в сентябре, и по его итогам, заправить бак, в том числе дизелем, станет дороже сразу на 102 грн.

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