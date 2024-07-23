Бак популярного топлива заметно подорожает: какие цены ожидаются на АЗС

В Украине ожидается подорожание автотоплива – бензина, дизеля и автогаза. По ожиданиям участников рынка, рост цен произойдет уже в сентябре, и по его итогам, заправить бак, в частности, дизелем, станет дороже сразу на 102 грн.

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Об этом сообщил основатель компании, которая перевозит горюче-смазочные материалы, Дмитрий Леушкин. По его словам, в целом:

больше всего же подорожает автогаз – сразу на 5 грн/л;

на бензин цены вырастут на 1,5 грн/л;

дизель – на 2 грн/л.

"Рост не будет резким, потому что будет еще старый доакцизный ресурс на заправках. А из-за высокой конкуренции злоупотреблять первым повышением цен никто не будет. ... Просто оно (подорожание. – Ред.) будет происходить двумя волнами", – говорится в сообщении.

Сколько будет стоить топливо

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", 23 июля бензин А-95 на украинских АЗС стоит в среднем 56,65 грн/л. А кроме того:

дизель – в среднем, 52,91 грн/л;

автогаз – 27,36 грн/л.

Таким образом, исходя из прогноза Леушкина, можно ожидать, что в скором времени бензин подорожает до средних 58,15 грн/л. Кроме того:

на дизель цены вырастут до 54,91 грн/л;

на газ – до 32,36 грн/л.

Соответственно, 50-литровый бак бензина после роста цен обойдется в среднем в 2 908 грн. Что на 75 грн дороже, если покупать по нынешней цене.

Бак дизеля будет обходиться в средние 2 748 грн. Что дороже на 102 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине приняли законодательное решение о повышении акцизов на все виды автомобильного топлива. При этом речь идет об альтернативной версии документа, с более низкими финальными ставками акциза на автогаз.

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