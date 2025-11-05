Старые 50 копеек можно продать более чем за 10 тысяч: как выглядит дорогая монета

Украинцы могут хорошо заработать на некоторых старых монетах. Дело в то, что из-за их особенностей они считаются редкими и ценными среди коллекционеров. К примеру, за 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг можно получить от 4 000 до 11 000 грн.

Об этом рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки". По их словам, от обычных дорогие 50 копеек отличают:

средний зуб тризуба – он толстый;

рисунок – 17,7 мм;

гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;

гурт – гладкий.

А за 50 копеек 1994 года разновидности 1.1АГм платить готовы от 2 000 грн до 4 000 грн. Такую монету можно узнать по:

маленькому отверстию в нижней части тризуба;

промежутку в виде трапеций между листком и отростком;

гурту с мелкой насечкой.

"В обращении встречается еще одна разновидность с трапециями – 2АГм, у таких 50 копеек большие отверстия в нижней части трезубца. Монету можно продать за 5-30 грн", – рассказывают специалисты.

Что НБУ сделает с монетами 1 и 2 грн

В то же время дизайн монет в 1 и 2 грн в ближайшее время менять не будут. Причем даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Однако полностью от этой идеи в НБУ также не отказались – ожидается, что в будущем к этому вопросу там все же вернутся.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью... Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

Он отметил: обсуждать смену дизайна монет 1 и 2 грн могут начать после стабилизации ситуации в стране. Соответственно, через определенное время украинцы, вероятнее всего, увидят новый дизайн:

Либо одной из монет в 1 и 2 грн.

Или же сразу обеих.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 1-гривневые монеты. К примеру, за экземпляр 1992 года разновидности 1.1ААг могут заплатить от 12 000 до 37 000 грн.

