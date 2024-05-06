В Украине изменили выплаты военным: рассчитать итоговую зарплату сможет каждый

С мая украинские военнослужащие, выполняющие спецзадания во время боевых действий на линии столкновения с противником, начали получать дополнительные выплаты. Но их денежное довольствие зависит от многих факторов, в частности от звания, выслуги лет (для контрактников), тарифного разряда, степени секретности и других показателей. Рассчитать выплаты можно благодаря новому инструменту от Минобороны.

OBOZ.UA разбирался, какую зарплату могут получать военные, почему ее могут уменьшить и как каждый из них может самостоятельно рассчитать свою зарплату.

Зарплаты военных в 2024 году: от чего зависят

Военнослужащие получают денежное довольствие до 20-го числа следующего месяца. Если же средства поступают в воинскую часть позже этого срока, то их выплачивают в течение 3 дней после этого.

Денежное обеспечение военнослужащих формируется в зависимости от ряда факторов. В частности, учитывается:

занимаемая должность;

воинское звание;

продолжительность, интенсивность, условия военной службы;

степень секретности;

тарифный разряд;

наличие почетного, спортивного, ученого звания или учёной степени (главное, чтобы совпадало по профилю с занимаемой должностью).

Кроме того, военные могут частично или полностью потерять специальные доплаты в случае следующих нарушений:

выговор – 10% (в зависимости от количества штраф увеличивается до 50%);

строгий выговор – 20%;

невыход на службу без уважительных причин, употребление алкоголя, наркотиков на территории воинской части, появление на службе в нетрезвом состоянии, любые три административных взыскания (без учета замечаний), нарушения, повлекшие материальный ущерб или гибель людей, – 100%;

и другие.

Какие доплаты существуют?

100 000 гривен

Ее получают военнослужащие ВСУ и Государственной спецслужбы транспорта за непосредственное участие в боевых действиях и осуществление мер по нацбезопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах их ведения.

70 000 гривен

Единовременное вознаграждение для военнослужащих и полицейских за выполнение специальных задач при ведении боевых действий на линии столкновения с противником.

50 000 гривен

Для военнослужащих за выполнение боевых (специальных) задач в составе органа военного управления, штаба группировки войск (сил) или штаба тактической группы до пункта управления оперативно-стратегической группировки войск включительно (в том числе вне районов ведения боевых (военных) действий).

30 000 гривен

Дополнительное вознаграждение, выплачиваемое во время действия военного положения за выполнение боевых (специальных) задач согласно боевым приказам (распоряжениям). Действует для военнослужащих Сил обороны, резерва Главнокомандующего ВСУ, развернутых пунктов управления Генштаба ВСУ, осуществляющих управление действующими группировками войск (сил), по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры, всестороннему обеспечению действующих группировок войск (сил) Сил обороны непосредственно в районах ведения военных (боевых) действий согласно боевым (логистическим) распоряжениям.

15 000 – 30 000 гривен

Для военнослужащих, занимающих руководящие и инструкторско-преподавательские должности в учебных воинских частях. Учитывается их уровень подготовки (квалификации).

Как рассчитать выплату?

Чтобы каждый военный мог подсчитать или прогнозировать свое финансовое обеспечение за месяц, Минобороны создало онлайн-калькулятор, учитывающий все необходимые критерии. Инструмент доступен каждому на сайте социального обеспечения и поддержки военнослужащих. Чтобы использовать его, необходимо только заполнить форму, расставляя "птички" в необходимых полях или выбирая необходимый пункт из предложенного меню.

Также на портале доступна информация о порядке начисления и выплат, единовременной денежной помощи в случае инвалидности или гибели военнослужащего, а также других социальных гарантиях для военнослужащих и членов их семей.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2024 году на выплаты военнослужащим в Украине предусмотрено 751,3 млрд грн. Кроме того, более 14 млрд грн заложено в поддержку ветеранов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!