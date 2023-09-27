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С верой в будущее Украины. Как предприниматели развивают бизнес в сложные времена

Антонина Рабчук
спецпроект
Личные финансы
12 минут
96
С верой в будущее Украины. Как предприниматели развивают бизнес в сложные времена

Украинский бизнес переживает сложные времена из-за войны. Поддерживать работу магазина, сыроварни или кофейни, платить зарплату работникам и налоги сегодня особенно непросто. Но, несмотря на все вызовы, многие предприниматели малого бизнеса сознательно решают не прекращать работу. Многие еще и расширяют деятельность, пытаясь развиваться в новых форматах, привлекают дополнительные средства, которые, собственно, сегодня и помогают бизнесу оставаться на плаву.

Как украинские предприниматели справляются с кризисными временами, находят вдохновение на поиск новых направлений развития и где находят дополнительное финансирование для собственного дела – читайте дальше.

Мечты об "уютном" бизнесе. Семья открывает второе кафе после блекаутов

Елена Омельченко с мужем много лет мечтали об уютном семейном бизнесе, который доставлял бы еще и эстетическое удовольствие. Начать собственное дело нового формата помог предыдущий опыт предпринимательства – в родном городе Черноморск на Одесщине супруги открыли два магазина. Со временем стали задумываться о кафе. Так появился "MILEN Espresso Bar". Сейчас на очереди – открытие уже второго семейного заведения.

С верой в будущее Украины. Как предприниматели развивают бизнес в сложные времена

"Мы постоянно работаем на рынке конечных потребителей. Однажды решили изменить деятельность, перейти на формат более "душевного" бизнеса. Уже имея опыт открытия магазинов, открыли первое заведение. Это была мечта – иметь небольшой бизнес "для себя": мы любим кофе и десерты, хотелось приходить в место, которое нравилось бы нам самим. У нас довольно высокие требования, и, возможно, из-за этого заведение полюбили и посетители", – вспоминает опыт открытия нового формата бизнеса собеседница.

Найти персонал для кафе Елене было проще, чем в магазин. Работать с приятными коллегами – важно, особенно в бизнесе, который акцентируется на гостеприимстве. Если клиенту понравится заведение, он с высокой вероятностью наведается туда снова.

С верой в будущее Украины. Как предприниматели развивают бизнес в сложные времена

О сотрудниках заведения она вспоминает с гордостью: "Я очень рада, что у нас такой приятный персонал. Все наши баристы – молодые люди, очень открытые и положительные".

Елена всегда интересовалась десертами, занималась ими и ради бизнеса: приготовление пирожных и тортов доставляло ей большое удовольствие. Занятие переросло в открытие небольшого цеха, где начали производить десерты для их заведения. Первое кафе, открытое до полномасштабного вторжения врага в Украину, оказалось довольно успешной идеей. Заведение постепенно начало приносить средства, и семья решила открыть второе кафе. Однако для бизнеса с полномасштабной войной начались сложные времена.

"Война, конечно, изменила нас всех", – признается Елена. Тем не менее, они с мужем ждали и надеялись, что все наладится и в конце концов будет хорошо. Женщина вместе с дочерью решила уехать на время в Англию, но бизнес не закрывала. Все это время кафе в родном городе занимался ее муж.

С верой в будущее Украины. Как предприниматели развивают бизнес в сложные времена

"Дочь в Англии ходила в школу, а я полгода стажировалась в кондитерском цехе: готовила пирожные. Затем вернулась домой и внедрила полученный опыт в своем кафе", – рассказывает предпринимательница.

Кредит на любые цели. На привлеченные деньги сделали ремонт с "нуля"

Особенно сложно было вести бизнес зимой во время блэкаутов, вспоминает Елена Омельченко. Свет постоянно выключали, и нужно было закупать генераторы. В январе люди не рисковали тратить средства на кафе, однако уже в феврале дела обстояли лучше.

"Мы купили три генератора. Сначала они, конечно, нас буквально спасали. Помню, постоянно ездили за бензином, как все, стояли в долгих очередях часами. Но мы выстояли в кризисные моменты, и это главное", – уверена она.

С верой в будущее Украины. Как предприниматели развивают бизнес в сложные времена

В расширении бизнеса в столь сложное время важно иметь надежную финансовую поддержку. Елена убеждена, что благодаря этому локальные предприниматели, мелкий бизнес, будут видеть новые возможности и оставаться в стране, развивая собственное дело и экономику государства.

Адаптироваться к новым реалиям и находить новые пути роста предпринимателям помогает ПУМБ. Банк еще с осени прошлого года запустил новый онлайн-займ для ФЛП "всеБІЗНЕС", сумма которого сегодня может достигать 750 тыс. грн.

Для открытия второго кафе и развития бизнеса Елене Омельченко как раз пригодился кредит от ПУМБ, который она оформила на сумму 300 тысяч гривен, а впоследствии – еще на 100 тысяч. Это оказало ее бизнесу существенную поддержку.

"Мне было важно, чтобы кредит можно было использовать под любые цели, поскольку нам нужно было и сделать ремонт, и взять в лизинг кофемашину. Или приходилось купить что-то срочно. Например, приобрести генератор, если выключают свет. Именно так нам и удалось сделать", – рассказывает предпринимательница.

С верой в будущее Украины. Как предприниматели развивают бизнес в сложные времена

"Все было просто. Мы подали заявку на кредит онлайн, получили деньги на карту и купили все, что было необходимо. Мы делали ремонт – с "нуля", в пустом помещении. И стены снимали, и плитку новую клали. Устанавливали розетки, проводили свет.Это была очень затратная часть, и кредит нас просто спас. Сейчас просто так одолжить у кого-то средства очень сложно: мало кто идет на это в такое сложное время. А ПУМБ стал для нас надежным партнером в период, когда найти средства на расширение бизнеса было почти невозможно", – обращает внимание Елена.

Сейчас кафе "MILEN Espresso Bar" активно работает. Выезжать за границу Елена не планирует: семья очень рассчитывает, что уже вскоре ситуация в стране улучшится, и они с мужем и дальше будут развивать собственный бизнес дома.

Рост цен и другие вызовы

Предприниматель из Киевской области Тарас Викнянский также решился на смелый, но продуманный шаг – расширить бизнес в сложные времена. Он занимается продажей бытовой и цифровой техники. Имеет уже два магазина – в городе Сквира в Киевской области и в Монастырище на Черкасщине, – и вскоре откроет третий, в Жашкове.

"Многое зависит от человека, от собственника бизнеса. И от того, насколько он готов к кризису. В непростое время кто-то растет, кто-то падает: это нормальный жизненный цикл. Несмотря на сложности, я для себя принял решение о расширении деятельности", – рассказывает Тарас.

Сейчас бизнес сталкивается со многими сложностями. Например, при наборе сотрудников: в основном из-за того, что многие мужчины мобилизованы в ряды Вооруженных Сил Украины. Также защищать Украину ушли и бывшие работники Тараса Викнянского: его компания делает все возможное, чтобы помогать закрывать их потребности.

По оценкам Тараса, стоимость в сегменте бытовой и цифровой техники выросла на 50-70% в зависимости от группы товара. Но при этом снизились сроки кредитования. Часть товара предприниматель продает клиентам в рассрочку. И если раньше покупателям легко давали рассрочку на 24, 20 или 15 месяцев, то сегодня могут позволить себе кредитовать максимум на 10-12 месяцев.

С верой в будущее Украины. Как предприниматели развивают бизнес в сложные времена

"Изменилось много логистических цепочек. Раньше большая часть товара поступала по морю, за счет этого и цена была существенно ниже. Сегодня тоже поставки идут через море, только сначала товар приезжает в европейские порты, а дальше все перегружают на поезда или автомобили. Для дистрибьютора это накладывает большой отпечаток на цену. Соответственно, отражается и на конечной цене для покупателя", – отмечает предприниматель.

Дополнительные сложности принесли зимние блекауты, когда из-за обстрелов врагом критической инфраструктуры вся страна столкнулась с перебоями в электроэнергии.

"Конечно, я покупал генераторы. Сначала "набил шишки" на китайских дешевых, а потом приобрел гораздо более качественные. Для меня это была большая часть затрат, но без этого не обойтись. Бизнес не закрывался, магазины работали: оба мы смогли оборудовать бесперебойным светом" , – вспоминает сложную зиму собеседник.

"Зарядить" людей общей целью. О важности надежных партнеров в бизнесе

На долю нашего поколения выпало очень много испытаний. И во время кризиса особенно многое зависит от того, как владельцы малого и среднего бизнеса себя настраивают. Также от того, есть ли у них надежные партнеры, готовы помочь, в том числе, финансово, говорит Тарас.

Услышав об онлайн-кредите от ПУМБ "всеБІЗНЕС", он, не колеблясь, оформил кредит. По словам владельца магазинов, это сразу помогло закрыть разноплановые вопросы, на которые просто не хватало собственного кэш-флоу.

"Я брал кредит для пополнения оборотных средств, и параллельно – для открытия нового магазина. Я нуждался в средствах, чтобы где-то купить оборудование. В общем к кредитам я отношусь легко. Считаю, что взять кредит – это для бизнеса нормальный процесс. Купил на кредитные деньги оборудование: металлические стеллажи, мебель, ноутбук для обслуживания клиентов и частично сам товар", – рассказывает он.

Тарасу понравилось, как быстро происходит оформление кредита и все согласования, а также скорость поступления средств на счет.

"Все связанные с кредитом моменты достаточно просты, и при этом процентная ставка достаточно доступна. А на оформление ссуды уходит всего пара часов", – добавляет предприниматель.

По его словам, такая возможность позволила ему закрыть текущие вопросы и именно благодаря кредиту он сейчас открывает уже третий магазин. Бизнесмен уверяет: в сложные времена важны люди, которые готовы помочь. Также очень важен коллектив: если брать на работу тех, кто действительно хочет работать, и зарядить людей общей целью – можно оставаться на плаву.

"Если вы обратите внимание, то увидите, что цены на технику плюс-минус одинаковы у всех. И здесь многое зависит от того, какой вы будете предоставлять сервис для клиентов, как ваши сотрудники будут относиться к покупателям. В такие сложные времена очень многое зависит от мотивации кадров. Иногда стоит оптимизировать, объединять должности и давать возможность сотрудникам больше зарабатывать. Я убежден: каждый, кто ищет возможности, в конце концов выиграет. Да, где-то будут ошибки, но будут и правильные решения.Если есть движение, значит, будет и результат", – убежден Тарас Викнянский.

От столичного офиса до фермы с земляникой

Предприниматель из Киева Андрей Арихин рискнул развивать бизнес во время полномасштабной войны. Раньше он занимался консалтингом – искал интересные оригинальные стартапы на рынке и помогал их развивать.

Позже нашел интересную нишу на рынке конечных потребителей и для себя: в Фастовском районе Киевской области начал развивать собственную продукцию под брендом "Веселий Шишак" и "Цілющі Ласощі", изготавливая лечебные настойки и варенье на основе сосновых шишек, а также выращивать лесную землянику.

С верой в будущее Украины. Как предприниматели развивают бизнес в сложные времена

По словам самого Андрея, на рынке очень мало игроков, занимающихся именно лесной земляникой. В Украине всего несколько ферм выращивают эту ягоду. Поэтому он уверен, что эксклюзивный продукт достаточно быстро позволит вывести бизнес в лидеры.

"Мне пришлось пройти много кризисов. Собственно, решение сложных задач – это и был наш профиль деятельности в консалтинге. Кризис ускорил процесс, когда я сменил городской бизнес и кабинет в офисе на фермерское хозяйство. Поэтому сейчас я убежден, что в такое сложное время не нужно просто сидеть, сложа руки. Если стало сложно делать то, чем вы занимались раньше, можно понемногу переориентироваться. Именно так поступил и я: разработал линию эксклюзивных нишевых продуктов", – добавляет предприниматель.

С верой в будущее Украины. Как предприниматели развивают бизнес в сложные времена

Землянику непросто культивировать: особенности выращивания кардинально отличаются от тех, которые применяются, скажем, для клубники. Земляника хорошо растет не в поле, а именно среди леса. Ягоду Андрей выращивает на собственном фермерском хозяйстве. Предприниматель создал все необходимые условия: в собственном лесу для этого высадили более тысячи деревьев – сосны и ели. Планирует также выращивать смородину и голубику, но акцентироваться продолжит именно на землянике. Из земляники, кстати, используют все: усики, ягоды и листья.

"Лесная земляника ценится на производстве чая. Производители буквально охотятся за таким товаром. Отдельное наше направление – это собственная продукция под брендом "Цілющі Ласощі". На Киевщине, где находится наше хозяйство, есть небольшой магазинчик, в котором представлена продукция и наша, и партнеров "Помимо настоек, есть линия фитосиропов, продукция из меда, широкий спектр фиточаев, изделия из ягод, варенье", – говорит собеседник.

Польза таких продуктов давно доказана, добавляет предприниматель. Однако разработать рецептуру сложно: это и стоит денег, и занимает время.

"Мы запатентовали собственную технологию производства напитков. В общем, в сети рецептов много, но на практике это непросто: нужно подбирать, экспериментировать, проверять. В наших настойках есть такие специфические продукты, как репа, мята и другие. Это добавляет эксклюзивности", – замечает Андрей.

Патриотический подход. Новая амбиция – курс на экотуризм

Несмотря на войну и сложное время, Андрей Арихин будет расширять ассортимент продукции, дополнив ее водой, сосновым квасом и другими позициями. Более того: в этом году его компания выходит на большие мощности, а сам Андрей планирует развитие в области экологического туризма. На территории хозяйства он уже обустраивает инфраструктуру отдыха гостей.

"Направление действительно очень амбициозное, особенно во время войны", – признает предприниматель. Но боевые действия рано или поздно завершатся и важно вовремя сыграть на перспективу, считает он. Такая работа требует существенных вложений, и дальше развиваться бизнесу помогли средства, которые Андрей получил в ПУМБ в качестве кредита.

"На большие мощности выходим именно с этого года, в том числе благодаря кредиту. Мы нуждались в вложениях. Все-таки у нас четыре гектара земли, и без привлечения финансов было бы сложно. Я искал учреждение, которое бы помогло с финансированием несмотря на войну и предоставляло кредит именно ФЛП. Оказалось, что онлайн-кредит "всеБІЗНЕС" от ПУМБ – самый удобный, мне даже не пришлось ходить в банк", – рассказывает Андрей.

Предприниматель взял кредит в размере 180 тысяч гривен. Это сразу помогло закрыть многие вопросы: обустроить территорию, которая будет служить зоной отдыха у реки, сделать копанки, установить беседку. Теперь подъездные пути к месту, где можно будет порыбачить, тоже готовы. Дальше будут устанавливать печь барбекю.

"За около 20 лет в бизнесе я имел дело с разными банками. И тут вижу, что ФЛП наконец-то получают возможность привлечь средства фактически на любые нужды. Есть возможность взять кредит без залога, и условия достаточно простые. Оформить кредит можно за 30 минут, не выходя из дома или офиса", – говорит он.

Кроме того, задействованные средства помогли запатентовать технологию производства продукта. В будущем на живописной территории рядом с водоемом, где можно приехать на перезагрузку в уикенд, планируют построить и домики для отдыха.

"ПУМБ – не словом, а делом помогает предпринимателям проходить сквозь трудные времена. Это я называю патриотическим подходом. Интересно, что они дают возможность предпринимателям получить кредит так же просто, как и потребительский кредит. На рынке других подобных предложений я не вижу. Либо какие-то нереалистичные условия, либо слишком сложная процедура", – высказывает свое мнение предприниматель.

В планах Андрея – продолжить работу и в области консалтинга. Но вызовы после войны будут другими, как и экономика, уверен он. Андрей и его команда планируют сконцентрироваться на решении проблем бизнеса. Ведь новые условия потребуют уже других подходов.

"На будущее я смотрю с оптимизмом. Если верить в свои силы, то все обязательно получится", – подчеркивает Андрей Арихин.

С верой в будущее Украины. Как предприниматели развивают бизнес в сложные времена

Кредит "всеБІЗНЕС" для ФЛП от ПУМБ – это удобный онлайн-заем в сумме до 750 тыс. грн на развитие собственного дела, получить которое может каждый предприниматель независимо от даты начала его бизнеса.

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