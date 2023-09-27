С верой в будущее Украины. Как предприниматели развивают бизнес в сложные времена

Украинский бизнес переживает сложные времена из-за войны. Поддерживать работу магазина, сыроварни или кофейни, платить зарплату работникам и налоги сегодня особенно непросто. Но, несмотря на все вызовы, многие предприниматели малого бизнеса сознательно решают не прекращать работу. Многие еще и расширяют деятельность, пытаясь развиваться в новых форматах, привлекают дополнительные средства, которые, собственно, сегодня и помогают бизнесу оставаться на плаву.

Как украинские предприниматели справляются с кризисными временами, находят вдохновение на поиск новых направлений развития и где находят дополнительное финансирование для собственного дела – читайте дальше.

Мечты об "уютном" бизнесе. Семья открывает второе кафе после блекаутов

Елена Омельченко с мужем много лет мечтали об уютном семейном бизнесе, который доставлял бы еще и эстетическое удовольствие. Начать собственное дело нового формата помог предыдущий опыт предпринимательства – в родном городе Черноморск на Одесщине супруги открыли два магазина. Со временем стали задумываться о кафе. Так появился "MILEN Espresso Bar". Сейчас на очереди – открытие уже второго семейного заведения.

"Мы постоянно работаем на рынке конечных потребителей. Однажды решили изменить деятельность, перейти на формат более "душевного" бизнеса. Уже имея опыт открытия магазинов, открыли первое заведение. Это была мечта – иметь небольшой бизнес "для себя": мы любим кофе и десерты, хотелось приходить в место, которое нравилось бы нам самим. У нас довольно высокие требования, и, возможно, из-за этого заведение полюбили и посетители", – вспоминает опыт открытия нового формата бизнеса собеседница.

Найти персонал для кафе Елене было проще, чем в магазин. Работать с приятными коллегами – важно, особенно в бизнесе, который акцентируется на гостеприимстве. Если клиенту понравится заведение, он с высокой вероятностью наведается туда снова.

О сотрудниках заведения она вспоминает с гордостью: "Я очень рада, что у нас такой приятный персонал. Все наши баристы – молодые люди, очень открытые и положительные".

Елена всегда интересовалась десертами, занималась ими и ради бизнеса: приготовление пирожных и тортов доставляло ей большое удовольствие. Занятие переросло в открытие небольшого цеха, где начали производить десерты для их заведения. Первое кафе, открытое до полномасштабного вторжения врага в Украину, оказалось довольно успешной идеей. Заведение постепенно начало приносить средства, и семья решила открыть второе кафе. Однако для бизнеса с полномасштабной войной начались сложные времена.

"Война, конечно, изменила нас всех", – признается Елена. Тем не менее, они с мужем ждали и надеялись, что все наладится и в конце концов будет хорошо. Женщина вместе с дочерью решила уехать на время в Англию, но бизнес не закрывала. Все это время кафе в родном городе занимался ее муж.

"Дочь в Англии ходила в школу, а я полгода стажировалась в кондитерском цехе: готовила пирожные. Затем вернулась домой и внедрила полученный опыт в своем кафе", – рассказывает предпринимательница.

Кредит на любые цели. На привлеченные деньги сделали ремонт с "нуля"

Особенно сложно было вести бизнес зимой во время блэкаутов, вспоминает Елена Омельченко. Свет постоянно выключали, и нужно было закупать генераторы. В январе люди не рисковали тратить средства на кафе, однако уже в феврале дела обстояли лучше.

"Мы купили три генератора. Сначала они, конечно, нас буквально спасали. Помню, постоянно ездили за бензином, как все, стояли в долгих очередях часами. Но мы выстояли в кризисные моменты, и это главное", – уверена она.

В расширении бизнеса в столь сложное время важно иметь надежную финансовую поддержку. Елена убеждена, что благодаря этому локальные предприниматели, мелкий бизнес, будут видеть новые возможности и оставаться в стране, развивая собственное дело и экономику государства.

Адаптироваться к новым реалиям и находить новые пути роста предпринимателям помогает ПУМБ. Банк еще с осени прошлого года запустил новый онлайн-займ для ФЛП "всеБІЗНЕС", сумма которого сегодня может достигать 750 тыс. грн.

Для открытия второго кафе и развития бизнеса Елене Омельченко как раз пригодился кредит от ПУМБ, который она оформила на сумму 300 тысяч гривен, а впоследствии – еще на 100 тысяч. Это оказало ее бизнесу существенную поддержку.

"Мне было важно, чтобы кредит можно было использовать под любые цели, поскольку нам нужно было и сделать ремонт, и взять в лизинг кофемашину. Или приходилось купить что-то срочно. Например, приобрести генератор, если выключают свет. Именно так нам и удалось сделать", – рассказывает предпринимательница.

"Все было просто. Мы подали заявку на кредит онлайн, получили деньги на карту и купили все, что было необходимо. Мы делали ремонт – с "нуля", в пустом помещении. И стены снимали, и плитку новую клали. Устанавливали розетки, проводили свет.Это была очень затратная часть, и кредит нас просто спас. Сейчас просто так одолжить у кого-то средства очень сложно: мало кто идет на это в такое сложное время. А ПУМБ стал для нас надежным партнером в период, когда найти средства на расширение бизнеса было почти невозможно", – обращает внимание Елена.

Сейчас кафе "MILEN Espresso Bar" активно работает. Выезжать за границу Елена не планирует: семья очень рассчитывает, что уже вскоре ситуация в стране улучшится, и они с мужем и дальше будут развивать собственный бизнес дома.

Рост цен и другие вызовы

Предприниматель из Киевской области Тарас Викнянский также решился на смелый, но продуманный шаг – расширить бизнес в сложные времена. Он занимается продажей бытовой и цифровой техники. Имеет уже два магазина – в городе Сквира в Киевской области и в Монастырище на Черкасщине, – и вскоре откроет третий, в Жашкове.

"Многое зависит от человека, от собственника бизнеса. И от того, насколько он готов к кризису. В непростое время кто-то растет, кто-то падает: это нормальный жизненный цикл. Несмотря на сложности, я для себя принял решение о расширении деятельности", – рассказывает Тарас.

Сейчас бизнес сталкивается со многими сложностями. Например, при наборе сотрудников: в основном из-за того, что многие мужчины мобилизованы в ряды Вооруженных Сил Украины. Также защищать Украину ушли и бывшие работники Тараса Викнянского: его компания делает все возможное, чтобы помогать закрывать их потребности.

По оценкам Тараса, стоимость в сегменте бытовой и цифровой техники выросла на 50-70% в зависимости от группы товара. Но при этом снизились сроки кредитования. Часть товара предприниматель продает клиентам в рассрочку. И если раньше покупателям легко давали рассрочку на 24, 20 или 15 месяцев, то сегодня могут позволить себе кредитовать максимум на 10-12 месяцев.

"Изменилось много логистических цепочек. Раньше большая часть товара поступала по морю, за счет этого и цена была существенно ниже. Сегодня тоже поставки идут через море, только сначала товар приезжает в европейские порты, а дальше все перегружают на поезда или автомобили. Для дистрибьютора это накладывает большой отпечаток на цену. Соответственно, отражается и на конечной цене для покупателя", – отмечает предприниматель.

Дополнительные сложности принесли зимние блекауты, когда из-за обстрелов врагом критической инфраструктуры вся страна столкнулась с перебоями в электроэнергии.

"Конечно, я покупал генераторы. Сначала "набил шишки" на китайских дешевых, а потом приобрел гораздо более качественные. Для меня это была большая часть затрат, но без этого не обойтись. Бизнес не закрывался, магазины работали: оба мы смогли оборудовать бесперебойным светом" , – вспоминает сложную зиму собеседник.

"Зарядить" людей общей целью. О важности надежных партнеров в бизнесе

На долю нашего поколения выпало очень много испытаний. И во время кризиса особенно многое зависит от того, как владельцы малого и среднего бизнеса себя настраивают. Также от того, есть ли у них надежные партнеры, готовы помочь, в том числе, финансово, говорит Тарас.

Услышав об онлайн-кредите от ПУМБ "всеБІЗНЕС", он, не колеблясь, оформил кредит. По словам владельца магазинов, это сразу помогло закрыть разноплановые вопросы, на которые просто не хватало собственного кэш-флоу.

"Я брал кредит для пополнения оборотных средств, и параллельно – для открытия нового магазина. Я нуждался в средствах, чтобы где-то купить оборудование. В общем к кредитам я отношусь легко. Считаю, что взять кредит – это для бизнеса нормальный процесс. Купил на кредитные деньги оборудование: металлические стеллажи, мебель, ноутбук для обслуживания клиентов и частично сам товар", – рассказывает он.

Тарасу понравилось, как быстро происходит оформление кредита и все согласования, а также скорость поступления средств на счет.

"Все связанные с кредитом моменты достаточно просты, и при этом процентная ставка достаточно доступна. А на оформление ссуды уходит всего пара часов", – добавляет предприниматель.

По его словам, такая возможность позволила ему закрыть текущие вопросы и именно благодаря кредиту он сейчас открывает уже третий магазин. Бизнесмен уверяет: в сложные времена важны люди, которые готовы помочь. Также очень важен коллектив: если брать на работу тех, кто действительно хочет работать, и зарядить людей общей целью – можно оставаться на плаву.

"Если вы обратите внимание, то увидите, что цены на технику плюс-минус одинаковы у всех. И здесь многое зависит от того, какой вы будете предоставлять сервис для клиентов, как ваши сотрудники будут относиться к покупателям. В такие сложные времена очень многое зависит от мотивации кадров. Иногда стоит оптимизировать, объединять должности и давать возможность сотрудникам больше зарабатывать. Я убежден: каждый, кто ищет возможности, в конце концов выиграет. Да, где-то будут ошибки, но будут и правильные решения.Если есть движение, значит, будет и результат", – убежден Тарас Викнянский.

От столичного офиса до фермы с земляникой

Предприниматель из Киева Андрей Арихин рискнул развивать бизнес во время полномасштабной войны. Раньше он занимался консалтингом – искал интересные оригинальные стартапы на рынке и помогал их развивать.

Позже нашел интересную нишу на рынке конечных потребителей и для себя: в Фастовском районе Киевской области начал развивать собственную продукцию под брендом "Веселий Шишак" и "Цілющі Ласощі", изготавливая лечебные настойки и варенье на основе сосновых шишек, а также выращивать лесную землянику.

По словам самого Андрея, на рынке очень мало игроков, занимающихся именно лесной земляникой. В Украине всего несколько ферм выращивают эту ягоду. Поэтому он уверен, что эксклюзивный продукт достаточно быстро позволит вывести бизнес в лидеры.

"Мне пришлось пройти много кризисов. Собственно, решение сложных задач – это и был наш профиль деятельности в консалтинге. Кризис ускорил процесс, когда я сменил городской бизнес и кабинет в офисе на фермерское хозяйство. Поэтому сейчас я убежден, что в такое сложное время не нужно просто сидеть, сложа руки. Если стало сложно делать то, чем вы занимались раньше, можно понемногу переориентироваться. Именно так поступил и я: разработал линию эксклюзивных нишевых продуктов", – добавляет предприниматель.

Землянику непросто культивировать: особенности выращивания кардинально отличаются от тех, которые применяются, скажем, для клубники. Земляника хорошо растет не в поле, а именно среди леса. Ягоду Андрей выращивает на собственном фермерском хозяйстве. Предприниматель создал все необходимые условия: в собственном лесу для этого высадили более тысячи деревьев – сосны и ели. Планирует также выращивать смородину и голубику, но акцентироваться продолжит именно на землянике. Из земляники, кстати, используют все: усики, ягоды и листья.

"Лесная земляника ценится на производстве чая. Производители буквально охотятся за таким товаром. Отдельное наше направление – это собственная продукция под брендом "Цілющі Ласощі". На Киевщине, где находится наше хозяйство, есть небольшой магазинчик, в котором представлена продукция и наша, и партнеров "Помимо настоек, есть линия фитосиропов, продукция из меда, широкий спектр фиточаев, изделия из ягод, варенье", – говорит собеседник.

Польза таких продуктов давно доказана, добавляет предприниматель. Однако разработать рецептуру сложно: это и стоит денег, и занимает время.

"Мы запатентовали собственную технологию производства напитков. В общем, в сети рецептов много, но на практике это непросто: нужно подбирать, экспериментировать, проверять. В наших настойках есть такие специфические продукты, как репа, мята и другие. Это добавляет эксклюзивности", – замечает Андрей.

Патриотический подход. Новая амбиция – курс на экотуризм

Несмотря на войну и сложное время, Андрей Арихин будет расширять ассортимент продукции, дополнив ее водой, сосновым квасом и другими позициями. Более того: в этом году его компания выходит на большие мощности, а сам Андрей планирует развитие в области экологического туризма. На территории хозяйства он уже обустраивает инфраструктуру отдыха гостей.

"Направление действительно очень амбициозное, особенно во время войны", – признает предприниматель. Но боевые действия рано или поздно завершатся и важно вовремя сыграть на перспективу, считает он. Такая работа требует существенных вложений, и дальше развиваться бизнесу помогли средства, которые Андрей получил в ПУМБ в качестве кредита.

"На большие мощности выходим именно с этого года, в том числе благодаря кредиту. Мы нуждались в вложениях. Все-таки у нас четыре гектара земли, и без привлечения финансов было бы сложно. Я искал учреждение, которое бы помогло с финансированием несмотря на войну и предоставляло кредит именно ФЛП. Оказалось, что онлайн-кредит "всеБІЗНЕС" от ПУМБ – самый удобный, мне даже не пришлось ходить в банк", – рассказывает Андрей.

Предприниматель взял кредит в размере 180 тысяч гривен. Это сразу помогло закрыть многие вопросы: обустроить территорию, которая будет служить зоной отдыха у реки, сделать копанки, установить беседку. Теперь подъездные пути к месту, где можно будет порыбачить, тоже готовы. Дальше будут устанавливать печь барбекю.

"За около 20 лет в бизнесе я имел дело с разными банками. И тут вижу, что ФЛП наконец-то получают возможность привлечь средства фактически на любые нужды. Есть возможность взять кредит без залога, и условия достаточно простые. Оформить кредит можно за 30 минут, не выходя из дома или офиса", – говорит он.

Кроме того, задействованные средства помогли запатентовать технологию производства продукта. В будущем на живописной территории рядом с водоемом, где можно приехать на перезагрузку в уикенд, планируют построить и домики для отдыха.

"ПУМБ – не словом, а делом помогает предпринимателям проходить сквозь трудные времена. Это я называю патриотическим подходом. Интересно, что они дают возможность предпринимателям получить кредит так же просто, как и потребительский кредит. На рынке других подобных предложений я не вижу. Либо какие-то нереалистичные условия, либо слишком сложная процедура", – высказывает свое мнение предприниматель.

В планах Андрея – продолжить работу и в области консалтинга. Но вызовы после войны будут другими, как и экономика, уверен он. Андрей и его команда планируют сконцентрироваться на решении проблем бизнеса. Ведь новые условия потребуют уже других подходов.

"На будущее я смотрю с оптимизмом. Если верить в свои силы, то все обязательно получится", – подчеркивает Андрей Арихин.

Кредит "всеБІЗНЕС" для ФЛП от ПУМБ – это удобный онлайн-заем в сумме до 750 тыс. грн на развитие собственного дела, получить которое может каждый предприниматель независимо от даты начала его бизнеса.

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