Россияне массово скупают жилье в оккупированном Мариуполе: стала известна причина

Граждане страны-агрессора РФ продолжают массово скупать жилье в разрушенном ими украинском Мариуполе. Однако большинство россиян интересуют не квартиры в оккупированном городе, а возможность нажиться на выплатах от государства.

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Они скорее покупают документы, чем само жилье. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

“Это сложная прагматичная история, с одной стороны. С другой стороны, очень простая. Они покупают документы, а не квартиры. Плюс ипотека. Смысл в том, что при регистрации на территории Мариуполя они имеют право на получение компенсации от российского бюджета в случае участия в ипотеке. Потому они и покупают документы. Компенсации там большие, жилье там никому не нужно, но расходы на приобретение документов, если их пересчитать в соотношении с полученной компенсацией, они выглядят очень неплохо, бизнес", – объяснил он.

Есть и такие россияне, которые, несмотря на войну, активно интересуются недвижимостью и рассматривают разрушенный город как новый курорт, место для отдыха или даже переезда. Так, на российском сайте Avito есть несколько десятков объявлений о продаже квартир в Мариуполе. Цена на них колеблется от 2 до 5 миллионов рублей.

Новые дома в разрушенном городе строят за счет федерального бюджета РФ. Эта застройка дешевая для самих застройщиков и выгодна людям, которые потенциально решили, что они могут жить в Мариуполе.

"Вся эта история завязывается в узел, в результате которого прагматичные россияне, имеющие доступ к федеральному бюджету и к кругу принятия финансовых решений, скупают квартиры и документы у мариупольцев, у которых не осталось других вариантов", – резюмировал Андрющенко.

Ранее OBOZREVATEL уже писал о том, что россияне покупают квартиры и дома во временно оккупированном Мариуполе. Они заявляют, что хотят жить у моря в месте с хорошей экологией.

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