Притулу обвинили в покупке квартир за миллионы гривен при "копеечных" донатах: шоумен ответил

Украинского шоумена, основателя благотворительного фонда Сергея Притулу обвинили в покупке трех квартир в Киеве на 4,1 млн в то время, как его фонд активно собирает донаты с украинцев, а сам Притула жертвует "по 1000 грн". Речь шла об однокомнатных квартирах в ЖК "Файна Таун", которые якобы были приобретены в мае 2023 года. Притула отреагировал на скандал и заявил, что покупка состоялась еще до полномасштабной войны, в 2020 году, а также показал соответствующие документы.

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О якобы приобретении Притулой жилья во время войны написало издание "Закон и бизнес". Журналисты считают, что якобы потраченные на недвижимость средства Притула мог бы отдать на нужды ВСУ. OBOZ.UA обратился за комментарием в Фонд Сергея Притулы. Кроме того, шоумен публично отреагировал на обвинения.

Так, издание "Закон и бизнес" подтверждало свои догадки о покупке дорогих квартир данными и государственных реестров, где указан год приобретения права на недвижимость – 2023-й. Были опубликованы такие документы:

По версии же самого Притулы, квартиры он купил своим детям еще в 2020 году. Но тогда ЖК находился еще на стадии строительства, поэтому квартиры были зарегистрированы только в 2023 году. В подтверждение своих слов Притула обнародовал инвестиционные договоры, где указан 2020 год:

При этом издание "Закон и бизнес" также отмечало, что у Притулы уже была в собственности четырехкомнатная квартира в Киеве площадью 73,4 кв. м. Кроме того, по данным Государственного реестра прав на недвижимое имущество, жена Притулы с 2016 года была владелицей двух квартир в столице на ул. Златоустовской (однокомнатной площадью 84,9 кв м и трехкомнатной 120,3 кв м) и паркомест, отмечается в материале.

"В этом же доме сам Притула стал владельцем еще одной квартиры площадью 55 кв м, машиноместа и группы нежилых помещений площадью 80 кв. м. О том, что у семьи Притулы не было проблемы с недвижимостью, свидетельствует подарок, который Екатерина получила от сестры в 2021 году. В частности, два паркоместа ей подарила Светлана Хомутынник, которая является женой Виталия Хомутынника – известного члена "Партии регионов", которую Сергей Притула постоянно критикует", – заявили журналисты.

Журналисті считают, что вместо того, чтобы задонатить "квартирные" миллионы, Притула "хвастается пожертвованием в 1000 грн". Речь идет о посте самого Притулы в соцсети X от 17 июля, в котором он опубликовал квитанцию о пожертвовании своему фонду 1000 грн.

В комментариях к этому посту шоумена также критиковали пользователи соцсети. В частности, они указывали на то, что такой донат, по их мнению, слишком маленький. Кроме того, Притулу обвиняли в том, что он "переложил 1000 грн из одного своего кармана в другой".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Притула рассказал, у кого принципиально отказался брать донат на ВСУ. В конце концов, деньги все же дошли до ВСУ, ведь их согласился взять другой фонд.

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