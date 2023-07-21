Прежних цен больше нет: как в Украине изменилась стоимость популярного овоща

В Украине резко снизились цены на огурцы. В частности, по состоянию на 21 июля, гладкие стоят в среднем 29,23 грн/кг, что на 37,63 грн ниже среднеиюньской цены в 66,86 грн/кг.

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Об этом сообщает "Минфин". По его данным, в отдельных сетях супермаркетов этот овощ продают по (за 1 кг):

Auchan – 17,9 грн;

Metro – 19,9 грн;

Megamarket – 49,9 грн.

Подешевели и обычные огурцы – на 25,82 грн/кг. Их средняя стоимость упала с 70,81 грн до 44,99 грн.

Колючие огурцы сбросили в цене сразу 52,82 грн/кг. Их стоимость сократилась со средних 72,72 грн до 19,9 грн.

Почему цены обвалились

Как объясняют аналитики EastFruit, цены на огурцы резко снизились по ряду причин. В частности, через:

очень высокого предложения на рынке;

низкой торгово-закупочной активности его участников.

"На текущей неделе в продажу начали массово поступать огурцы из летних теплиц и открытого грунта по более низким ценам, чем озвучивали представители тепличных комбинатов. Кроме того, торгово-закупочная деятельность в этом сегменте была малоактивной. В сложившихся условиях продавцы приняли решение пересмотреть цены на огурцы в сторону снижения, чтобы избежать накопления на складах нереализованной продукции", – объяснили эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, обвалились цены в Украине и на помидоры. Так, стоимость сезонных овощей в супермаркетах за неделю упала на треть – теперь килограмм продают по ценам от 45 до 75 грн (в зависимости от сорта и точки продажи).

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