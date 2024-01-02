Правила выхода на пенсию изменились с 1 января: что нужно знать украинцам

В Украине с 1 января 2024 года изменились требования к стажу, необходимому для выхода не пенсию. Так, чтобы стать пенсионером в 60 лет, теперь нужно иметь 31 год стажа. Это на год больше, чем было в 2023 году.

Видео дня

Требования к стажу будут расти ежегодно на 12 месяцев, пока показатель не достигнет 35 лет стажа в 2028 году. Такую реформу приняли еще в 2017-м, чтобы подтолкнуть украинцев к официальному трудоустройству, говорится в материале OBOZ.UA.

Так, согласно закону, право на назначение пенсии по возрасту имеют те, кому в 2024 году исполнилось:

60 лет – при наличии не менее 31 года страхового стажа,

63 года – не менее 21 года страхового стажа;

65 лет – не менее 15 лет страхового стажа.

Не хватает стажа для пенсии: что делать

Каждый украинец может узнать свой стаж в электронной системе Пенсионного фонда (для этого нужно зайти на портал). После этого нужно подсчитать, сколько стажа будет к моменту 60-летия, и определить, хватит ли его.

Если стажа недостаточно, его можно докупить. Тут возможны два варианта:

купить стаж "оптом" непосредственно перед выходом на пенсию: в таком случае каждый месяц будет стоить 44% минимальной зарплаты (сейчас это 3124 грн).

докупить стаж постепенно и заранее (например, если нет официального трудоустройства) по одному месяцу в месяц: это стоит за 22% от минимальной зарплаты (с 1 января 2024 года –1562 грн).

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 января пересчитали пенсии. Повышение коснется тех, чьи выплаты привязаны к минимальной зарплате, а также к прожиточному минимуму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!