Повышение пенсии зависит от даты рождения: кто из украинцев получит надбавки в июле
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В Украине с 1 июля 2026 года изменятся размеры пенсий для тех, кто выполнит два условия: достигнет определенного возраста и при этом будет получать не более 10 340 грн в месяц. Эти пенсионеры смогут получать надбавки в размере от 300 до 570 грн в месяц.
Выплата такой надбавки, к тому же, зависит не только от месяца, но и от дня рождения. OBOZ.UA разобрался, кто и на какое повышение может рассчитывать.
Доплаты к пенсиям "по дате рождения": главное, что нужно знать
Украинцы, достигшие 70-летнего возраста, имеют право на дополнительную возрастную выплату. Основные условия ее получения:
- надбавку начисляют со дня рождения пенсионера, когда тот достигает соответствующего возраста. Поэтому за первый месяц сумма будет меньше – ее рассчитывают пропорционально количеству дней после праздника;
- доплату получают только те пенсионеры, чья пенсия не превышает 10 340,35 грн;
- пенсионер получает только одну возрастную надбавку. Когда человек достигает следующего возрастного порога, прежняя выплата автоматически заменяется на более высокую;
- обращаться в Пенсионный фонд не нужно – все перерасчеты происходят автоматически.
Размер возрастных надбавок
- от 70 до 74 лет – 300 грн;
- от 75 до 79 лет – 456 грн;
- от 80 лет – 570 грн.
Эти доплаты вводились поэтапно. Первыми в апреле 2020 года их начали получать пенсионеры в возрасте от 80 лет. Впоследствии программу расширили на украинцев в возрасте 75–79 лет, а с октября 2022 года право на надбавку получили и пожилые люди в возрасте от 70 до 74 лет.
Условия и возраст выхода на пенсию: сколько стажа нужно
В Украине в 2026 году вновь ужесточили условия выхода на пенсию. Вместо 32 лет стажа, которые требовались в 2025 году, теперь необходимо иметь не менее 33 лет стажа для выхода на пенсию в 60 лет.
В 2027 году этот срок составит 34 года, а в 2028 году – уже 35 лет. Таким образом, уже через пару лет для большинства украинцев пенсионный возраст увеличится и составит не 60, а 63 или 65 лет из-за недостатка стажа. Ведь, по данным ПФУ, средний стаж при выходе на пенсию в прошлом году составлял чуть более 33 лет.
Поэтапное увеличение требований к стажу для получения пенсии в Украине начали вводить в 2017 году. Тогда планировалось, что к 2028 году на пенсию в 60 лет будут выходить около 45% пенсионеров. Еще 50% будут работать до 63 лет, и только 5% пенсионеров выполнят требование для выхода на пенсию только в 65 лет (подробнее об этих требованиях – в таблице).
Таким образом, по дате рождения можно рассчитать свой возраст выхода на пенсию. Также следует учитывать и сам стаж:
Если к 65 годам нет даже 15 лет стажа, пенсию украинец не получит. Вместо нее будет начисляться специальное денежное пособие. Его размер – это разница между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи из расчета на одного человека за предыдущие 6 месяцев.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине при средней зарплате и 35 годах стажа можно получить пенсию в размере около 6,1 тыс. грн. При этом после назначения такая пенсия не будет индексироваться по общим правилам в течение нескольких лет.
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