Повышение пенсии зависит от даты рождения: кто из украинцев получит надбавки в июле

В Украине с 1 июля 2026 года изменятся размеры пенсий для тех, кто выполнит два условия: достигнет определенного возраста и при этом будет получать не более 10 340 грн в месяц. Эти пенсионеры смогут получать надбавки в размере от 300 до 570 грн в месяц.

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Выплата такой надбавки, к тому же, зависит не только от месяца, но и от дня рождения. OBOZ.UA разобрался, кто и на какое повышение может рассчитывать.

Доплаты к пенсиям "по дате рождения": главное, что нужно знать

Украинцы, достигшие 70-летнего возраста, имеют право на дополнительную возрастную выплату. Основные условия ее получения:

надбавку начисляют со дня рождения пенсионера , когда тот достигает соответствующего возраста. Поэтому за первый месяц сумма будет меньше – ее рассчитывают пропорционально количеству дней после праздника;

, когда тот достигает соответствующего возраста. Поэтому за первый месяц сумма будет меньше – ее рассчитывают пропорционально количеству дней после праздника; доплату получают только те пенсионеры, чья пенсия не превышает 10 340,35 грн ;

; пенсионер получает только одну возрастную надбавку . Когда человек достигает следующего возрастного порога, прежняя выплата автоматически заменяется на более высокую;

. Когда человек достигает следующего возрастного порога, прежняя выплата автоматически заменяется на более высокую; обращаться в Пенсионный фонд не нужно – все перерасчеты происходят автоматически.

Размер возрастных надбавок

от 70 до 74 лет – 300 грн;

– 300 грн; от 75 до 79 лет – 456 грн;

– 456 грн; от 80 лет – 570 грн.

Эти доплаты вводились поэтапно. Первыми в апреле 2020 года их начали получать пенсионеры в возрасте от 80 лет. Впоследствии программу расширили на украинцев в возрасте 75–79 лет, а с октября 2022 года право на надбавку получили и пожилые люди в возрасте от 70 до 74 лет.

Условия и возраст выхода на пенсию: сколько стажа нужно

В Украине в 2026 году вновь ужесточили условия выхода на пенсию. Вместо 32 лет стажа, которые требовались в 2025 году, теперь необходимо иметь не менее 33 лет стажа для выхода на пенсию в 60 лет.

В 2027 году этот срок составит 34 года, а в 2028 году – уже 35 лет. Таким образом, уже через пару лет для большинства украинцев пенсионный возраст увеличится и составит не 60, а 63 или 65 лет из-за недостатка стажа. Ведь, по данным ПФУ, средний стаж при выходе на пенсию в прошлом году составлял чуть более 33 лет.

Поэтапное увеличение требований к стажу для получения пенсии в Украине начали вводить в 2017 году. Тогда планировалось, что к 2028 году на пенсию в 60 лет будут выходить около 45% пенсионеров. Еще 50% будут работать до 63 лет, и только 5% пенсионеров выполнят требование для выхода на пенсию только в 65 лет (подробнее об этих требованиях – в таблице).

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для пенсии в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Таким образом, по дате рождения можно рассчитать свой возраст выхода на пенсию. Также следует учитывать и сам стаж:

Год рождения Год выхода на пенсию в 60 лет (при наличии стажа) Год выхода на пенсию в 63 года (при наличии стажа) Год выхода на пенсию в 65 лет (с минимальным стажем 15 лет) 1966 2026 2029 2031 1967 2027 2030 2032 1968 2028 2031 2033 1969 2029 2032 2034 1970 2030 2033 2035 1971 2031 2034 2036 1972 2032 2035 2037 1973 2033 2036 2038 1974 2034 2037 2039 1975 2035 2038 2040 1976 2036 2039 2041 1977 2037 2040 2042 1978 2038 2041 2043 1979 2039 2042 2044 1980 2040 2043 2045

Если к 65 годам нет даже 15 лет стажа, пенсию украинец не получит. Вместо нее будет начисляться специальное денежное пособие. Его размер – это разница между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи из расчета на одного человека за предыдущие 6 месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине при средней зарплате и 35 годах стажа можно получить пенсию в размере около 6,1 тыс. грн. При этом после назначения такая пенсия не будет индексироваться по общим правилам в течение нескольких лет.

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